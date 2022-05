Európa-liga: Ismét tizenegyesekkel dőlt el, a Frankfurt nyerte a finálét

A német Eintracht Frankfurt nyerte meg az Európa-liga 2021-22-es kiírását, miután a sevillai döntőben 1–1-es rendes játékidő után tizenegyespárbajban 5–4-re legyőzte a skót Rangerst.

Két olyan csapat játszotta az idei Európa-liga döntőt, amely évtizedek óta nem nyert semmit a nemzetközi kupaporondon. A két szurkolótábor egészen elképesztő hangulatot teremtett végig a mérkőzésen, érezhető volt, hogy régóta vágynak a sikerre.

Az első félidőben a Frankfurt kezdeményezett többet, meg is voltak a helyzetei, de gólt nem tudott szerezni. A fordulás után azonban egy rossz kapuskirúgás és a sorozatos védelmi hibák oda vezettek, hogy a Rangers szerezte meg a vezetést Joe Aribo révén az 57. percben.

Kapcsolódó tartalom

A skótok azonban ezt követően két nagy védelmi hibát is elkövettek, a másodikat a német csapat ki is használta, egy bedobás után Filip Kostic adott be középre, Rafael Santos Borré pedig a 69. percben mindenkit meglepve kiegyenlített.

Az utolsó negyedórában még mindkét fél előtt adódott egy-két helyzet, gólt azonban nem csak a rendes játékidő, hanem a hosszabbítás sem hozott már, így csakúgy, mint a tavalyi fináléban, ismét tizenegyesek döntötték el a trófea sorsát.

A büntetőknél végül egyedül a Rangers színeiben a szétlövésre beküldött Aaron Ramsey hibázott, így az Eintracht Frankfurt nyert, amely így 1980 után ért révbe ismét európai kupasorozatban, és az Európa-liga-trófea mellett a következő idény főtáblás Bajnokok Ligája-indulási jogát is megszerezte.

Az utoljára 1972-ben diadalmaskodó Rangersnek tovább kell várnia az európai kupasikerre.