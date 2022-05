Európa-liga: Dráma Sevillában, 42 év után ért újra a csúcsra a győztes

Tizenegy évvel a legutóbbi európai kupafináléja és ötven évvel az eddigi egyetlen európai kupagyőzelme után játszhatott újra nemzetközi trófeáért a Rangers, a Frankfurt pedig 42 évet várt az újabb döntőjére. Hogy mindkét oldalon mennyire ki voltak éhezve a sikerre, jól mutatja, hogy akár 100 ezer belépőt is el tudtak volna adni a találkozóra.

The opening ceremony is in full swing 🥰 #UELfinal pic.twitter.com/ONpJh41YFx

Annak ellenére, hogy a sevillai Ramón Sánchez Pizjuán Stadionban csak alig több mint 42 ezer néző tekinthette meg a helyszínen a meccset,

A szurkolók már a kezdő sípszó előtt fergeteges hangulatot teremtettek, frankfurtiak például egész lelátós élőképpel, óriási molinóval fogadták a pályára vonuló csapatokat.

A találkozó tétjét az is növelte, hogy a győztes a következő szezonban a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet. Ez különösen fontos volt a Frankfurtnak, miután a Bundesligában csak a 11. helyen zárt, azaz vereség esetén egy évet távol kellett volna maradna a nemzetközi hadszíntértől, a Rangers skót másodikként a BL-selejtezőt hagyhatta volna ki a győzelem esetén.

A német csapat legnagyobb hiányzója a védelem vezére, az osztrák Martin Hinteregger volt, viszont a középpályát és a támadósort a lehető legerősebb összeállításban tudta pályára küldeni Oliver Glasner vezetőedző.

A skót együttesből a legendás Gheorghe Hagi fia, Ianis Hagi hiányzott, illetve sérülés miatt nem volt bevethető a gólerős csatár, Alfredo Morelos sem. A Leipzig elleni párharcban továbbjutást érő gólt szerző John Lundstram viszont ott volt a kezdőben, akárcsak a remek formában lévő Ryan Kent és Glen Kamara is.

A mérkőzést német csapat kezdte nagyobb lendülettel, amelyet az sem tört meg, hogy Rodét vérző feje miatt hosszú perceken át kellett ápolni. Ennek megfelelően először a skótok hálóőrének akadt védenivalója, majd a 20. percben már bravúrra volt szüksége, hogy megóvja kapuját a góltól.

A Rangers 25 perc után viszont átvette az irányítást, amit azonnal egy helyzet jelzett, de Aribo ekkor még célt tévesztett. A szünetig hátralévő időben hiába játszott fölényben a skót csapat, ugyanúgy nem tudta gólra váltani, ahogy korábban a riválisa sem.

A második félidőt ismét a németek kezdték jobban, közel jártak a vezetés megszerzéséhez, de ezúttal hamarabb alábbhagyott a lendületük, ugyanis tíz perc elteltével már inkább a szigetországiak diktálták a tempót a közel 30 fokos hőségben, ráadásul egy védelmi hibát kihasználva Aribo a vezetést is megszerezte számukra.

Hátrányban azonnal magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az Eintracht, amely bő tíz perc után egyenlített is. Ezt követően bár az iram nem esett vissza, mindkét fél óvatosabb lett, így helyzet sem adódott a játékosok előtt. A hajrára érezhetően elfáradtak az együttesek, így kettészakadt a pálya, a középpályát rendre sikerült átjátszani, ennek ellenére a rendes játékidőben egyik csapat sem tudta eldönteni a találkozót.

🇨🇴 Rafael Borré celebrates his fourth goal in this historic European campaign for Frankfurt 🦅#UELfinal pic.twitter.com/ClWwEzJLUL

— #UELfinal (@EuropaLeague) May 18, 2022