RangAdó díjátadó: ők lettek a szezon legjobbjai az NB I-ben

Hét kategóriából négyet is bezsebelt a Paksi FC a Magyar Labdarúgó Szövetség RangAdó díjátadóján: a gólkirály Ádám Martint választották az OTP Bank Liga legjobb játékosának a 2021/22-es szezonban, míg Bognár György lett a legjobb vezetőedző. Az év felfedezettjének járós elismerést a DVSC 20 éves válogatott középpályása, Baráth Péter vehette át az M4 Sport stúdiójában, míg a szurkolók a ferencvárosi Ryan Mmaee Fehérvár ellen szerzett találatát tartották a legszebbnek –

Rangadó Gála

A múlt hétvégén a 33. fordulóval lezárult a labdarúgó NB I 2021/22-es szezonja, a bajnoki címet – sorozatban negyedszer – a Ferencváros hódította el, így ismét indulhat a Bajnokok Ligája selejtezőjében. A dobogó második fokán a klub történetének legnagyobb sikerét elérő Kisvárda végzett, a sorozatban harmadik idényében dobogós Puskás Akadémia lett a bronzérmes. Mindkét együttes az Európa Konferencia Liga selejtezőjében indulhat, akárcsak a negyedik helyezett MOL Fehérvár, amely a Ferencváros Magyar Kupa-győzelmének is köszönhetően szerzett jogot a nemzetközi szereplésre.

Az élvonaltól a Gyirmót és az MTK búcsúzott, helyüket az NB II bajnokcsapata, a Vasas, illetve a másodikként feljutó Kecskemét veheti át a július utolsó hétvégéjén rajtoló 2022/23-as szezonban.

A férfi NB I-es szezon legjobbjait elismerő RangAdó díjátadón hét kategóriában hirdetett győztest az MLSZ: év játékosa, év felfedezettje, gólkirály, legjobb edző, legjobb játékvezető, legszebb gól és Fair Play-díj.

Három kategória (az év játékosa, felfedezettje és edzője) végeredménye a klubok szavazatai alapján dőlt el, minden együttes részéről a csapatkapitány, a vezetőedző, valamint a legidősebb és a legfiatalabb labdarúgó szavazott. A legszebb gólról a szurkolók döntöttek, az év játékvezetőjét a Játékvezető Bizottság választotta meg, míg a Fair Play-díj az MLSZ Fair Play-listája alapján talált gazdára.

Az év játékosa: Ádám Martin (Paksi FC)

(Fotó: MLSZ/Balogh Dávid)

A szezon legjobb játékosának a gólkirályi címet hatalmas fölénnyel és 43 éve nem látott gólterméssel besöprő Ádám Martint választották, a Paks csatára 32 bajnokin lépett pályára, ezeken 31 gólt szerzett 4 gólpassz mellett.

„Voltak ugyan gyengébb meccseim, de még ezeken is sikerült a hálóba találni, szinte végig kiegyensúlyozott teljesítményt tudtam nyújtani. Biztos van nálam ügyesebb játékos az NB I-ben, de most én kaptam ezt a díjat, nagyon örülök neki. Próbáltam mindig száz százalékot nyújtani, a mentalitásommal soha nem volt probléma, mindig odateszem magam” – mondta a 12 csapatos bajnokság történetének abszolút gólrekordere, akiről elképzelhető, hogy klubot vált a nyáron.

A teljes interjút ITT nézheti meg >>>

Az év edzője: Bognár György (Paksi FC)

(Fotó: MLSZ/Balogh Dávid)

A legjobb vezetőedző a bajnoki hatodik helyezés mellett a Paksot – a klub története során először – kupadöntőbe vezető Bognár György lett, aki megalkuvást nem ismerő támadójátékával számos új szimpatizánst szerzett a kizárólag magyar labdarúgót foglalkoztató tolnaiaknak. Csapata mindenkinél több, 75 gólt szerzett a 33 forduló alatt, igaz, messze a legtöbbet is kapta, 63-at, azaz meccsenként több mint 4 gól született átlagban a Paks mérkőzésein.

„Szerintem nagyon fontos, hogy a nézők jól szórakozzanak. Megmutattuk, hogy lehet olyan filozófiával is játszani, hogy a futball szórakoztató legyen és az eredmény ne vigye el a játékot. Mi elsősorban játékhelyzetekben gondolkodunk, tök mindegy, mi az eredmény, ha előttünk lehetőség adódik, akkor végig kell vinni a támadást, helyzetig el kell jutni” – mondta a díj átvétele után Bognár György, akiről azóta már hivatalossá vált, hogy az MTK sportigazgatójaként folytatja pályafutását.

A teljes interjút ITT nézheti meg >>>

Az év felfedezettje: Baráth Péter (DVSC)

(Fotó: MLSZ/Balogh Dávid)

Az év felfedezettjének a DVSC 20 éves középpályását, Baráth Pétert választották, aki fiatal kora ellenére az NB I-be tavaly visszajutó debreceniek legbiztosabb pontja volt, a keret legfoglalkoztatottabb játékosaként a legtöbb játékpercet kapta a szezonban. Ráadásul 4 gól és 2 gólpassz is fűződik a nevéhez, annak ellenére, hogy elsődleges posztja a védekező középpályás. Teljesítményét Marco Rossi szövetségi kapitány márciusban és májusban is válogatott meghívóval jutalmazta.

“Bízom benne, be tudok mutatkozni a válogatottban, én már annak is örültem, hogy márciusba kerettag voltam és felmerült a nevem. Tudatosan szeretném felépíteni a karrieremet, tudom, nem szabad kapkodni. A német olasz stílus tetszene, valamikor szeretnék egy olyan szintre eljutni, de mindezt szépen fokozatosan felépítve” – monda a jövőbeni terveiről.

A teljes interjút ITT nézheti meg >>>

A legszebb gól: Ryan Mmaee (Ferencváros)

A legszebb gólról a hagyományoknak megfelelően idén is a szurkolók dönthettek az m4sport.hu oldalon futó szavazás keretében. A jelölteket a havonta legszebbnek választott gólok adták, amelyek közül a bajnok és kupagyőztes Ferencváros csatára, Ryan Mmaee Fehérvár ellen lőtt győztes találata kapta a legtöbb szavazatot, a közel 10 ezer voks 33 százalékát.

Ryan Mmaee lőtte az elmúlt szezon legszebb gólját A második helyen az újpesti Budu Zivzivadze ZTE ellen lőtt gólja végzett (27 százalék), a harmadik legtöbb szavazatot a kisvárdai Matheus Leoni Ferencváros ellen szerzett találata kapta (22 százalék).

A szezon legjobb játékvezetője Bognár Tamás lett, míg az MLSZ Fair-Play díját szintén a Paks vihette haza.

(Fotó: MLSZ/Balogh Dávid)

“Ez a szakmai díj nagyon fontos a számomra. Úgy érzem, mi NB I-es játékvezetők és asszisztensek ebben a nehéz szezonban jó teljesítményt nyújtottunk. Bevezetésre került a videobíró rendszere, ami elég nagy kihívás volt számunkra, rengeteg munkával is járt. Tudjuk, hogy miben hibáztunk, mit kell javítani, keményen dolgozunk tovább, hogy sikeresek legyünk” – értékelte a szezont Bognár Tamás.

(Fotó: MLSZ/Balogh Dávid)

Balogh Judit, a paksiak ügyvezetője elmondta, igazán megtisztelő a díj a Paksi FC számára, egyszer már megnyerték 2011-ben, és ahogy akkor, úgy most is nagyon büszkék rá, miként az egész város is az rájuk.