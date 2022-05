Robbie Williams édesapjáról is gondoskodik a dartslegenda, Phil Taylor

Phil Taylor neve gyakorlatilag egyet jelent a dartsszal. A legenda most interjút adott az m4sport.hu-nak.

A 2018-ban visszavonult tizenhatszoros világbajnok számtalan rekordot tart a sportágban, amelyet lényegében ő indított el a világhírnév felé. Taylor a m4sport.hu-nak többek között arról is mesélt, hogy jó kapcsolatot ápol Tyson Fury világbajnok bokszolóval, akivel gyakran összefutnak, de az énekes Robbie Williams-el is rendszeresen beszél.

„Nagyjából két hete hívtam telefonon. Az ő édesapja, Peter, olyan nekem, mintha a második apám lenne. Vele mindennap beszélek, egyébként az egyik ingatlanomban lakik, és többek között én is gondoskodok róla. Rendszeresen meglátogatom, bevásárolok neki, szóval szoros kapcsolatot ápolok vele. Robbie házában pedig többször is vendégeskedtem Angliában és Los Angelesben is, egy rendkívül kedves fickó és nagylelkű. Nagyszerű abban, amit csinál, de egyáltalán nincs elszállva magától, szerény ember ”– mondta Phil Taylor, aki úgy gondolja, hogy nem kell indok, hogy valaki dartsozzon, ha tehetséges a versenyző, akkor egy idő után sok pénze lesz. Sőt, akár tíz év múlva már vissza is vonulhat. Arról is beszélt, hogy nincsenek adósságai és nagyjából húsz ingatlanja van.

