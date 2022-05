Kiderült, miért csapta korlátnak Niki Lauda Ferrariját az F1 bajnoki éllovasa

A Monte-Carlóban született és ott is élő – vagyis hazai pályán köröző – Leclerc egy tehetős Ferrari-gyűjtő kedvencét, egy Ferrari 312B3-ast vezetett a vasárnapi Forma–1-es bemutatón, amellyel a háromszoros világbajnok Niki Lauda pályafutása első F1-es futamgyőzelmét szerezte szinte napra pontosan 48 évvel ezelőtt, az 1974-es Spanyol Nagydíjon.

Leclerc a harmadik körében

A Ferrari idei világbajnoki éllovasa vissza tudott térni a pályára, de megállt a célegyenesben, miközben autója hátuljából füst szállt fel.

Leclerc rögtön a baleset után azt mondta, hogy valami nem volt rendben az autóval. A Ferrari versenyzői részlegének (Gestione Sportiva) szakemberei hétfőn átvizsgálták a 312 B3-ast és megállapították, hogy

„Szerencsém volt, hogy csak ott (a pálya lassú utolsó előtti kanyarjában) jött elő a probléma, máshol nem úsztam volna meg ennyivel. Azért vezettem a korlátnak a kocsit, mert megijedtem, pedig normális sebességgel érkeztem a kanyarhoz” – mondta a 24 éves versenyző.

Leclerc különös hazai pechsorozata

Charles Leclerc tavaly a hivatalos Forma-1-es futam időmérő edzésén megszerezte a pole pozíciót, de a tréning utolsó percében – egy még gyorsabb köridőt hajszolva – a védőkorlátnak csapta a Ferrarit az uszodai sikánnál, közvetlenül a Rascasse-kanyar előtt.

