Távozik a Paks éléről Bognár György

Bognár György távozik Paksról​

A tréner az OTP Bank Liga 33., utolsó fordulójában a Fehérvárral játszott 2-2-es döntetlen után az M4 Sportnak elmondta, érdekesnek találta az MTK ajánlatát, a klub pedig érzelmileg közel áll hozzá. „Azt gondolom, hogy tudok segíteni a következő egy-két évben.”

Bognár György hozzátette, továbbra is szurkolni fog a Paksnak, amely miatt „nem kell aggódni”. „Azt gondolom, hogy Pakson addig is rendben voltak a dolgok, amíg mi jöttünk, és ezután is rendben lesznek. Az elmúlt húsz évben ez mindig így volt, és szerintem a Paks miatt nem kell aggódni. Nagyon szurkolok a Paksnak, azt gondolom, a kapcsolatunk megmarad örökre.”

A Paks a bajnokságban a hatodik helyen végzett, a kupában pedig döntőbe jutott, ahol 3-0-ra kikapott a Ferencvárostól. A szezont értékelve Bognár szerint reális a hatodik hely. „Voltak hullámvölgyeink, jó periódusaink, de azt gondolom, hogy jó focit játszottunk több mérkőzésen is, mint ahogy ma is.”

Kapcsolódó tartalom

Korábbi sajtóértesülések szerint Bognár György az MTK sportigazgatójaként folytatja, míg fia, a Paks másodedzőjeként dolgozó ifjabb Bognár György vezetőedző lesz a kék-fehéreknél. Bognár játékosként kilenc évet töltött a Hungária körúton, később utánpótlás szakágvezetőként, majd a 2001/02-es szezonban rövid ideig vezetőedzőként is dolgozott a fővárosi klubnál. Két év után távozik Paksról, tavaly 4. lett a csapat.