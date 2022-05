Gazdag Dániel ismét pontot érő gólt szerzett

Klubjának honlapja szerint a 13-szoros válogatott középpályás a második félidő elején betört a tizenhatoson belülre, majd 11 méterről a hálóba bombázott. Gazdag végigjátszotta a meccset, amelyen szezonbeli hatodik gólját szerezte. A Philadelphia sorozatban negyedszer játszott döntetlent – pedig ezúttal az 55. perctől emberelőnyben futballozott -, és 11 meccs után a tabella harmadik helyén áll a keleti főcsoportban.

#BrotherlyLove with the give-n-go between Daniel and Sergio…

Then make The River End 🚀GO OFF!!!🚀#PHIvRBNY 1-0 pic.twitter.com/qydSsmzQsf

— PhilaUnion (@PhilaUnion) May 15, 2022