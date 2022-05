Volt, amikor abba akarta hagyni a kézilabdázást Görbicz Anita

A 2003-as zágrábi világbajnokság után történtek megviselték Görbicz Anitát, az azt követő reakciók a mai napig élnek benne. A világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai negyedik helyezett kézilabdázó a Kossuth Rádió Nagyok című műsorában beszélt akkori érzéseiről, valamint azt is megtudhatták a hallgatók, hogy miért játszott egyik lábán négy számmal nagyobb cipőben a pekingi olimpián.

A Kossuth Rádió zenés portréműsorának vendége volt Görbicz Anita. A világ valaha volt egyik legjobb kézilabdázónője klubjával, a Győri ETO-val mindent megnyert, amit csak lehetett. Ötszörös Bajnokok Ligája-győztes, 13-szor nyert magyar bajnokságot és 15-ször Magyar Kupát, világbajnoki ezüst-, Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai 4. helyezett. Sikeres pályafutásának kezdeteiről, valamint nehézségeiről is őszintén beszélt a műsorban, a világbajnoki ezüstérem és az azt követő negatív reakciók a mai napig élnek benne.

„A 2003-as zágrábi vb után nagyon nehezen tudtam megemészteni, hogy fiatalon a nyakamba varrták, hogy én vesztettem el a franciák elleni mérkőzést. Főleg úgy, hogy szerintem a legjobb világbajnokságomat teljesítettem, folyamatosan, amikor beraktak a csapatba. Utána azt olvasni, hogy rajtam ment el az a döntő, nagyon-nagyon nehéz volt. Sokszor voltam mélyponton, azt is fontolgattam, hogy abbahagyom. Akármilyen keménynek látszottam a pályán, otthon a négy fal között a szobámban azért azt nem így éltem át” – vallotta be a műsorban a 2005-ben a világ legjobb kézilabdázónőjének választott Görbicz Anita.

Pályafutása csúcsa volt a 2008-as pekingi olimpia, ahol negyedik helyezett lett a magyar válogatott. Bár óriási fájdalmakkal, de ekkor is pályára lépett. „A lábam 39-es, de az egyikre csak a 43-as cipő volt jó. Annyira be volt dagadva, plusz a kötszerek is rajta voltak, de játszanom kellett. Ez így utólag már vicces, akkor azonban hatalmas fájdalmaim voltak, de örülök neki, mert azért annyira a teljesítményemen szerintem ez nem látszott” – emlékezett vissza a Nagyokban Görbicz Anita.

A Győri ETO KC elnöke, Győr díszpolgára, a Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett sportoló a műsorban mesélt arról is, mennyire megváltoztatta őt fia születése, és azt is elmondta, mit gondolt, mikor nemrég felkérték a klub vezetésére. A fiataloknak pedig azt üzente: mikor pályára lépnek, élvezzék a játékot, ez automatikusan hozza majd a jó teljesítményt is.

