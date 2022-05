Megvan a Magyar Kupa győztese

Magyar Kupa-döntő: Ferencváros–Paks 3–0

Az első negyedóra kiegyenlített küzdelmet hozott, mindkét kapu előtt adódott egy-egy kisebb lehetőség, de igazi gólhelyzetnek nem lehetett nevezni őket. Az első komolyabb lehetőségét azonban gólra váltotta a Fradi, a 16. percben egy szép támadás végén Marquinhos és Zachariassen játszott szépen össze, végül a norvég játékos talált a kapuba.

Két perccel később növelhette volna előnyét a fővárosi együttes. Marquinhos remek beadását Boli tette egyből kapura, Nagy Gergely hatalmas bravúrral védett. Öt perccel később szintén a paksi kapus bravúrja kellett, hogy maradjon az egygólos különbség. A 35. percben aztán már ő is verve volt, de Auzqui lövése a felső kapufáról kivágódott. A 41. percben Boli léphetett ki egyedül, de lövése az oldalhálóba vágódott.

A második játékrész első komolyabb helyzete is a fővárosi zöld-fehérek előtt adódott, de a szokásos koreográfia szerint Nagy védett bravúrral. A folytatásban is a Fradi játszott fölényben, a paksiak kontrákkal próbálkoztak, nem sok sikerrel. A legveszélyesebb lehetőségük a 70. percben volt, de Pászka az utolsó pillanatban menteni tudott.

Az utolsó negyedrórában a Paks mindent egy lapra téve támadott, de nem igazán tudtak helyzetbe kerülni, ráadásul a 83. percben Loncar passza után Boli egy remek cselt követően ballal talált a jobb alsó sarokba, így már kettővel ment a Fradi. Sőt, három perccel később az elefántcsontparti támadó duplázni tudott, ezzel végleg eldöntve a Magyar Kupa sorsát.

A sorozatban negyedszer bajnok FTC hat év után tudott ismét duplázni a hazai sorozatokban,

a 24. alkalommal elhódított trófea mellett pedig 100 millió forinttal is gazdagodott.

A győzelemnek nem csak a Fradi szurkolói, de a MOL Fehérvár is drukkerei is, hiszen Dibuszék bajnokok és kupagyőztesek is lettek, így a bajnoki 4. helyen végzett fehérváriak is indulhatnak az Európa Konferencia Liga selejetezőjében.

A mérkőzést közel 40 ezer szurkoló tekintette meg, ennyien 1955 óta nem voltak kupadöntőn.