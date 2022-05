Fetter Erik a Giro d'Italiáról: Budapest semmihez sem fogható!

„Sok helyen versenyeztem már, de ilyet még sehol nem tapasztaltam. Nemcsak a rajtnál, a célban és az emelkedőn voltak sokan, hanem minden egyes utcában. Elképesztően sok energiát adott ez nekem” – mondta az EOLO-Kometa magyar versenyzője, aki 65. indulóként vágott neki a 9,2 kilométeres egyéni időfutamnak.

Fetter, aki a 10. legjobb idővel ért a Várban felállított célba, a korábban rajtoló honfitársánál, Peák Barnabásnál kerek egy másodperccel bizonyult gyorsabbnak.

A magyar bringás az MTI-nek elárulta: nem olyan céllal vágott neki a távnak, hogy időfutambajnokként ő legyen a legjobb magyar, inkább a többi rivális közül szeretne minél többet megelőzni.

– mondta láthatóan az előző 12:28 perc hatása alatt lévő Fetter.

🤓 The Hungarian Parliament Building (Országház) is the seat of the National Assembly. It is situated in the Pest side of the city.

🤓 Il Parlamento di Budapest (Országház) si trova sulla sponda del Danubio dalla parte di Pest ed è la sede dell’Assemblea nazionale.#Giro pic.twitter.com/4t4Hbw1eoR

