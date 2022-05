Valter Attila a Giro d’Italiáról: Ez őrület!

„Verseny közben mondtam is Fetter Eriknek, ha annyi ötszázast kapnék, ahányan a nevemet kiabálták az út mentén, akkor megvehetném a Vajdahunyad várát. A mezőnyben is sokan kérdezték, hogy számítottam-e ilyen őrületes hangulatra, de ez minden képzeletemet felülmúlta” – mondta a Groupama–FDJ magyar versenyzője.

Valter arról is beszámolt, hogy Esztergomig maximálisan ki tudta élvezni az ünneplést, utána viszont a nyugalmat felváltotta az idegesség a mezőnyben.

🎥 HIGHLIGHTS – Stage 1️⃣ / Tappa 1️⃣

🇬🇧 The stakes are high: the first Maglia Rosa is awarded, riders battle for a place in history

🇮🇹 La posta in ballo è alta: si assegna la prima Maglia Rosa, si corre per entrare nella storia.

Powered by Intimissimi Uomo #Giro pic.twitter.com/D4d1a9URJl

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 6, 2022