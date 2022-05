Mourinho könnyei, tégla repült a csapatbusznak, szurkolók a pályán – rekordot döntöttek az európai kupafinálék résztvevői

Két góllal kikapott Skóciában, így nem jutott be az Európa-liga döntőjébe a Leipzig. A Rangers már 25 perc után továbbjutásra állt, és hiába szépített a második félidőben a német gárda, a skótok harmadik gólja megpecsételte a sorsát.

A Gulácsi Péter végigvédte a találkozót, amelyen Orbán a védelem közepén kezdőként kapott lehetőséget, Szoboszlai pedig csereként állt be a 61. percben.

A skót rekordbajnok legendás otthonában, az Ibrox Stadiumban rendezett meccset jobban kezdte a hazai együttes, amely az első félidőben valamivel többet birtokolta a labdát ellenfelénél, és 25 perc alatt kétgólos előnybe tett szert, ezzel a múlt heti lipcsei 1-0-s vereség után megfordította a párharc állását.

A szünet után valamivel kezdeményezőbbé vált a Leipzig, amely Christopher Nkunku révén a 71. percben szépített, így életben tartotta továbbjutási esélyeit, ám a skótok 10 perccel később újabb gólt szereztek, amelyre a német együttesnek már nem volt válasza.

A lipcsei csapat története során először juthatott volna be nemzetközi sorozat döntőjébe, viszont a visszavágón sokkal jobban játszó Rangers megérdemelten győzött és jutott tovább 3–2-es összesítéssel. Ez azt is jelenti, hogy tovább kell várni arra, hogy Gera Zoltán után újabb magyar labdarúgó legyen érdekelt európai kupadöntőben. A Rangers pedig 2008 után játszhat ismét finálét a nemzetközi porondon, amit a szurkolók kitörő örömmel fogadtak.

A másik ágon a korábban a Barcelonát bucsúztató német Frankfurtnak valamivel előnyösebb volt a helyzete, ugyanis a londoni West Ham United elleni párharc első mérkőzésén idegenben 2-1-es győzelmet aratott, csütörtökön pedig hazai környezetben 1-0-ra diadalmaskodott a 17. perctől emberhátrányban futballozó angolok ellen, így kettős győzelemmel jutott a döntőbe.

A németek szurkolói ismét kitettek magukért és fergeteges hangulatot teremtettek a mérkőzés előtt, annak ellenére, hogy egy csoportjuk kicsivel korábban még néhány angol szurkolót támadott le az egyik városi szórakozóhelyen.

Az incidens során többen megsérültek, egy 34 éves férfit könnyebb sérülésekkel kórházba is kellett szállítani.

A mérkőzés kezdeti irama a korai kiállítás után nem igazán fokozódott, a Frankfurt a kolumbiai Rafael Santos Borré találata révén már kilenc perccel a piros lap után kihasználta az emberelőnyt. Érdekes módon azonban a bekapott gól után erőre kapott és sokkal veszélyesebben játszott a West Ham, de egyenlíteni nem tudott. A fordulás után a hazai csapat mezőnyharccal fárasztotta ellenfelét, amely egy-egy ziccerig még eljutott, de képtelen volt a kapuba találni.

A mérkőzés végéhez közeledve a B-közép izgatottan sorakozott fel a hazai háló mögött, hogy a gyepen ünnepelje a döntőbe jutást a csapattal.

A hármas sípszó után szinte azonnal elözönlötték a pályát a drukkerek, ami nem csoda, hiszen az Eintracht Frankfurt 42 év után először jutott európai kupadöntőbe, emellett első német csapatként az UEFA-kupa fináléja után az Európa-liga végjátékában is érdekelt lett. A finálét május 18-án rendezik Sevillában. A találkozót az M4 Sport élőben közvetíti.

Az UEFA Európa Konferencia Liga elődöntőinek csütörtöki visszavágói előtt mindkét elődöntős párharc nyílt volt, az Olympique Marseille egygólos hátrányból kezdett a vendég Feyenoord ellen, amely odahaza 3-2-re nyert.

A dél-franciaországi meccs feszült körülmények között indult, mivel a városban számos összecsapás tört ki a két szurkolói tábor között, a vascsövekkel felszerelt huligánok autókat rongáltak meg, a rendőrség könnygázt is bevetett.

Arne Slot, a hollandok vezetőedzője arról számolt be, hogy egy tégla találta el a csapatbuszt, amely csak kerülőúton tudott eljutni Stade Velodrome-hoz. A mérkőzés egyetlen gólt sem hozott, így a holland csapat készülhet a fináléra. A rotterdamiak március 20. óta nem veszítettek tétmérkőzést.

A másik ágon az AS Roma 1-1-ről indította hazai összecsapását a Leicester Cityvel szemben. A José Mourinho által irányított és a végső győzelemre is esélyesnek tartott római együttes a 11. percben az angol válogatott Tammy Abraham révén került előnybe, amely végül győztes és továbbjutást érő találatnak bizonyult.

Mourinho a lefújás után megkönnyezte csapata győzelmét, ami nem meglepő, hiszen a Roma 31 év után játszhat ismét európai kupadöntőt, legutóbb 1991-ben az UEFA-kupa fináléjában volt érdekelt, ott azonban összesítésben 2-1-re kikapott az Intertől.

