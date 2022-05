Messinek is megvolt a véleménye a Real fordításáról

Agüero és Carlos Tévez egy twitch csatornán közösen nézte az őrületes hajrát és fordítást hozó szerdai meccset, és nem volt kérdés, hogy az angoloknak szurkoltak.

Riyad Mahrez góljánál még nagy volt az ünneplés, a ráadás és Rodrygo találatai viszont hidegzuhanyként érte őket is, Karim Benzema hosszabbításban lőtt tizenegyesénél pedig nem hittek a szemüknek.

Így volt ezzel Lionel Messi is. A hétszeres aranylabdás hitetetlenkedő üzenetét a jóbarát olvasta be az adásban:

„Na ne csessz fel. Ez nem lehet igaz” – írta Messi a szívproblémái miatt visszavonult honfitársnak.

Lionel Messi could not believe Real Madrid’s comeback 😳

