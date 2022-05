Igaz lenne az átok? – sámánok miatt nem nyerhet BL-t Guardiola

Mint arról korábban beszámoltunk, hiába vezetett a Manchester City összesítésben két góllal a Real Madrid ellen a 90. percig, végül 5-6-os összesítéssel kiesett a Bajnokok Ligája elődöntőjében. Pep Guardiola együttesének az első mérkőzésen és a visszavágón is meg volt a lehetősége a párharc eldöntésére, mégis a spanyol csapat szolgáltatta az újabb csodát.

A szurkolók újfent csalódottan, lehajtott fejjel kellett, hogy tudomásul vegyék: ez sem az az év, amikor megszerzi első BL-serlegét a manchesteri csapat. Pedig anno 2016-ban ezzel a reménnyel szerződtették a katalán taktikai zsenit.

Mint mindig, most is megkezdődött az indokok kutatása, melynek következtében egy egészen furcsa magyarázat került elő – írta a Daily Mail.

A vereséget követően újra felröppentek az angol csapat egykori csillaga, Yaya Touré ügynökének híres szavai. Az elefántcsontparti középpályás két Premier League-győzelem kulcsszereplője volt szigetországi pályafutása kezdetén, de később Guardiola irányítása alatt jelentősen csökkent a játékideje, ami súrlódásokhoz vezetett. A katalán edző az utolsó szezonjában – amikor harmadik bajnoki címét nyerte a csapattal – emiatt a padra is ültette, így Touré jobbára csak csereként beszállva tudott hozzájárulni a sikerhez.

Seluk és ügyfele azzal is vádolta korábban a City vezetőedzőjét, hogy diszkriminálja az afrikai játékosokat. A játékosügynök ennél még tovább ment, és azt sugallta, Guardiola el van átkozva.

Hozzátette: Biztos benne, hogy az afrikai sámánok nem fogják hagyni, hogy a jövőben Bajnokok Ligáját nyerjen. „Ez olyan lesz, mint egy afrikai átok Guardiolán. Az idő majd megmutatja, hogy igazam van-e vagy sem” – fogalmazott.

Nos, több szurkoló szerint eltelt már annyi év, hogy bizonyosságot nyerjenek Seluk szavai. Sokan a közösségi médiában adtak hangot aggodalmuknak.

„Úgy tűnik, igaz az átok” – írták többen is.

Yaya Toure’s curse on Pep is actually true https://t.co/zR77KVuV2W

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy a Barcelonával 2009-ben és 2011-ben BL-t nyerő Guardiolának a Bayern Münchennél sem sikerült megismételnie a nemzetközi sikert. A Real Madrid ellen elszenvedett szerdai vereséggel pedig már hatodszor esett ki éppen aktuális csapatával a sorozat elődöntőjében. Ennél többször egy edző sem búcsúzott az utolsó előtti pillanatban.

No manager has lost more Champions League semifinals than Pep Guardiola (6) 💀 pic.twitter.com/8SzPYcF4YU

Talán éppen emiatt a hazai sikerek ellenére már vannak olyan City-szurkolók, akik kirúgatnák Guardiolát a BL-kudarcok miatt. Ahogyan arról az M4sport.hu beszámolt, a csapat hívei úgy gondolják, nem ő a megfelelő edző a BL megnyeréséhez, vagy talán a klubnak kellene átgondolnia, mennyire is fontos a sorozat.

„A vezetőségnek újra kell értékelnie a helyzetet. Olyan menedzserre van szükségünk, aki ezen a szintén képes nyerni. Hazai porondon mindent megnyertünk, de a Bajnokok Ligájával nem tudunk megbirkózni” – olvasható az egyik kritika.

“The board need to re-evaluate. We need a manager that wins at this level.”

“We’ve done everything at domestic level, but we can’t do it in the #UCL.”

“We need a manager who can perform.”

Sam the #MCFC says the club may need to change manager to seal Champions League success… pic.twitter.com/zUpuqKydI5

— talkSPORT (@talkSPORT) May 4, 2022