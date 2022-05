Holland siker született a Giro d’Italia nyitóetapján, Valter Attila az élmezőnyben

A pénteki 195 kilométeres, 900 méter szintkülönbségű táv során Székesfehérváron és Esztergomban várt részhajrá a mezőnyre. Azonnal az éles rajt, azaz a „null kilométer” után a Drone Hopper–Androni Giocattoli két kerékpárosa, Mattia Bais és Filippo Tagliani szökni kezdett a mezőnytől. Ez mindenkinek megfelelt, így a csapatok majdnem 11 percre elengedték a két szökevényt.

Az olasz Eolo–Kometa csapat magyar kerékpárosa, Fetter Erik is belekeveredett egy tömeges borulásba mintegy 6 kilométerrel a cél előtt.

Az utak mellett rengetegen biztatták a magyarokat és köszöntötték a mezőnyt: Peák Barnabást egy felüljáróra kifüggesztett molinóval motiválták, a hazai bringásokat és a nemzetközi sztárokat az aszfaltra írt feliratok biztatták.

Esztergomot elhagyva, 14 kilométerrel a cél előtt érték utol a két andronis versenyzőt, a szakaszsiker pedig a várakozásoknak megfelelően a visegrádi Fellegvárba vezető, negyedik kategóriás emelkedőn dőlt el. A 338 méter magasan fekvő célba öt kilométer hosszú, ötszázalékos átlagmeredekségű, helyenként nyolcszázalékos kaptató várt a bringásokra.

Előbb a belga Lawrence Naesen, majd a német Lennard Kämna indított hosszú hajrát, de végül a szakaszsikerre előzetesen legesélyesebbnek tartott kettős, a Gent–Wevelgem eritreai bajnoka, Biniam Girmay és a flandriai körversenyt idén másodszor megnyerő holland Van der Poel vetélkedtek az elsőségért, miután az egyik legjobb sprinter, Caleb Ewan bukott a célegyenesben.

Végül Van der Poel bizonyult a leggyorsabbnak, így győzelmével ő ölthette magára elsőként az összetett éllovasát illető rózsaszín trikót az idei kiíráson.

💗 Giro d’Italia 2022 – Stage 1️⃣ | Tappa 1️⃣

🥇 🇳🇱 @mathieuvdpoel wins in Visegrád and takes the first Maglia Rosa!

🥇 🇳🇱 @mathieuvdpoel vince a Visegrád e indossa la prima Maglia Rosa!#Giro pic.twitter.com/yLVYXzoNa5

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 6, 2022