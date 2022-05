Forma–1: Biztatóan kezdett a Mercedes, de Ferrari a leggyorsabb Miamiban

Leclerc mögött az erre a futamra sok új fejlesztéssel érkezett Mercedesszel versenyző George Russell érte el a második legjobb időt, míg harmadikként a vb-címvédő Max Verstappen (Red Bull) zárt.

A tréning vége előtt 24 perccel a finn Valtteri Bottas elfékezte magát a 7-es kanyarban, és a védő gumifalnak csapódott az Alfa Romeóval, emiatt rövid ideig piros zászlóval szüneteltették az edzést. A piros-fehér versenyautó hátsó szárnya összetört, Sainz pedig a rádión keresztül két bocsánatot hibájáért a szerelőitől.

🚩 RED FLAG 🚩

Valtteri Bottas loses the back-end of the car and hits the wall 💥

He’s out of the car, and on his way back to the paddock#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/5Fa7hrs8J6

— Formula 1 (@F1) May 6, 2022