Novemberben Münchenben láthatják élőben európai rajongói Tom Brady-t

A tavalyi bajnok Tampa Bay Buccanneers és a Seattle Seahawks novemberben Münchenben csap össze a profi amerikaifutball-liga (NFL) történetének első németországi alapszakasz-mérkőzésén.

Az már február elején kiderült, hogy a 2022-es bajnokságban egy mérkőzést a bajor városban rendeznek majd, a párosítást pedig szerdán tette közzé a liga.

„A sportág itteni rajongói különleges lehetőséget kapnak arra, hogy élőben nézhessék meg a legnépszerűbb csapatok közé tartozó két együttes mérkőzését” – kommentálta a hírt Alexander Steinforth, az NFL területi igazgatója.

Ez azt is jelenti, hogy november 13-án az Allianz Arenában a rajongók vélhetőleg élőben láthatják majd játszani a legendás irányítót, Tom Bradyt, aki a New England Patriotsszal hat, a floridai gárdával pedig egy bajnoki címet szerzett.

Az NFL bejelentette a londoni meccsek időpontjait és párosításait is, amely szerint október 2-án a Tottenham Hotspur otthonában a New Orleans Saints a Minnesota Vikings, egy héttel később pedig a Green Bay Packers – az utolsó csapat, amelyik korábban még nem játszott a brit fővárosban – a New York Giants ellen lép pályára.

A Wembley Stadionban október 30-án a Jacksonville Jaguars és a Denver Broncos csap össze.