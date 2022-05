Elhunyt az utolsó Forma–1-es pilóta, aki még versenyzett Fangio ellen

Stirling Moss 2020. áprilisi halála óta Brooks volt az utolsó élő pilóta azok közül, akik az 1950-es években még versenyeztek az ötszörös világbajnok Juan-Manuel Fangio ellen, és nyertek F1-es nagydíjat.

Az eredetileg fogorvosnak tanult Brooks haláláról az évente sorra kerülő goodwoodi autósportfesztivál szervezői számoltak be. Azt írták a Twitteren, hogy a „Száguldó fogorvos” volt „az egyik legnagyobb versenyző a Forma–1 történetében, aki soha nem lett világbajnok, pedig hat futamon is diadalmaskodott”.

Motor Sport is deeply saddened to learn of the passing of the great Tony Brooks, aged 90.

Dubbed the ‘Racing Dentist’ due to his training in the family profession, Brooks was the last surviving F1 race-winner of the 1950s.

Our thoughts are with his family at this time. pic.twitter.com/Xuo0sX6iJG

— Motor Sport magazine (@Motor_Sport) May 3, 2022