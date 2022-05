BL-előzetes: Nem adja fel a Villarreal, parázsló légkört ígér az elődöntő visszavágóján

A Liverpool ezzel szemben a kétgólos előny birtokában sem számíthat könnyű mérkőzésre Spanyolországban, a Villarreal ugyanis november 27. óta nem veszített tétmérkőzést hazai pályán.

„Végig koncentráltnak kell lennünk, hiszen a visszavágót is pontosan ugyanúgy kell lejátszanunk, mint az első meccset. Kétgólos előnyünk van, ez jobb, mint a 0-0, amelyről az első találkozót indítottuk, de tisztában vagyunk azzal, hogy még nem jutottunk be a döntőbe. A legjobb tudásunk szerint kell futballozunk, mert a Villarreal nekünk fog rontani, és biztos, hogy az első meccshez képest többet is fog támadni, mert akkor nem hagytuk kibontakozni. Unai olyan taktikát választ, amellyel gondot okozhat nekünk, ezáltal biztosan érdekes összecsapás lesz. Győzelemre kell játszanunk, mert szeretnénk bejutni a fináléba, ám ha a Villarreal lesz döntős, gratulálni fogunk” – nyilatkozta Jürgen Klopp, a „vörösök” vezetőedzője.

Unai Emery, a spanyol csapat szakvezetője komoly skalpokat gyűjtött már a BL mostani idényében, hiszen előzőleg a Juventust, illetve a Bayern Münchent búcsúztatta tanítványaival.

„Izgatottan várjuk az elődöntő visszavágóját. Motiváltak vagyunk, hogy a saját játékunkkal visszajöjjünk a párharca. Szeretnénk élvezni ezt az estét együtt a szurkolóinkkal. Itthon jó formának örvendünk, igaz, a kétgólos hátrány megnehezíti a helyzetünket. Az első mérkőzésen igyekeztünk ellenállni a Liverpoolnak, amennyire csak tudtunk, hogy legyenek még lehetőségeink a visszavágón.

– ígérte Emery.

A két csapat most találkozik negyedszer, első összecsapásukat 2016 áprilisában a Villarreal nyerte 1-0-ra az akkori Európa-liga-kiírás elődöntőjében, de a visszavágón a Liverpool 3-0-ra diadalmaskodott otthon, a finálét azonban 3-1-re elveszítette az akkor Emery által irányított Sevillával szemben.

A spanyol bajnokságban hetedik helyen álló Villarreal a hétvégi mérkőzését „feláldozta” a BL-visszavágó érdekében, mivel 2-1-re kikapott a forduló előtt még sereghajtó, és így az élvonalban maradásért küzdő Alavés vendégeként.

A Premier League bajnoki címéért versenyben lévő Liverpool ezt a luxust nem engedhette meg magának, de Kloppnak sikerült úgy pihentetnie több meghatározó játékosát is, hogy közben a csapat győzni tudott 1-0-ra a Newcastle United otthonában, megnyerve zsinórban az ötödik tétmeccsét is.

„Amikor véget ért a Newcastle elleni találkozónk, az öltözőben egyből arról kérdeztük az elemzőket, hogyan játszott a Villarreal” – árulta el Klopp, aki elismerte az izgatottságát a BL-elődöntő miatt.

Villarreal trail 2-0 against Liverpool but anything can happen in the #UCL…

Who will make the final? pic.twitter.com/Dimq3c3OGB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 3, 2022