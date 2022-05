Senna tragédiája elemi erővel változtatta meg a Forma–1 biztonságát

A kilencvenes évek elején mindenki azt hitte, nem lesz több halálos baleset a Forma–1-ben, hiszen akkor már tizenkét éve senki sem vesztette életét versenyhétvégén. Tévedtünk.

Akkor a kétszeres F1-es futamgyőztes Elio de Angelis tesztbalesete volt a legutóbbi halálos kimenetelű esemény, amely a franciaországi Paul Ricard pályán történt 1986 májusában. Csak néhány hivatásos fotós volt jelen, de a televízió nem közvetítette az eseményt, ellentétben napjaink videó- és hírdömpingjével.

Team Lotus teammates in 1985, Elio de Angelis and Ayrton Senna. Both would lose their lives in accidents at opposite ends of the Adelaide Grand Prix era, in 1986 and 1994. Profile of Lotus in Adelaide here: https://t.co/YEdpTg0Vkx #F1 #Adelaide pic.twitter.com/8VgrnuXNrm

