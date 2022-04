Két magyar is küzd a bronzért a dzsúdó Eb-n

A 63 kilogrammos Özbas Szofi és a 81 kilós Ungvári Attila is a bronzéremért küzdhet a szófiai cselgáncs Európa-bajnokság szombati versenynapján.

A 20 éves Özbas – aki korábban három korosztályban is Eb-aranyérmes lett – első felnőtt Eb-elődöntőjében a 14 World Tour-éremnél tartó brit Gemma Howell-lel szállt szembe. Első találkozójuk a rendes mérkőzésidőben csak két-két intést hozott, majd az aranypontig tartó hosszabbításból két perc telt el, amikor a 31 éves rivális előrevetődve a földre csavarta a BHSE olimpikonját, és vazaarival nyert.

Özbas a harmadik helyért a cseh Renata Zachovával csap össze.

Ungvári Attilára a negyeddöntőben a georgiai Tato Grigalasvili várt, akitől mindkét eddigi találkozójukon kikapott. A harmadik mérkőzés bő egy percig tartott, amikor a vb-ezüstérmes és Európa-bajnok rivális egy külső horogdobással véget vetett a küzdelemnek. A magyar dzsúdós így a vigaszágra került, s ott néhány perccel később már az osztrák Shamil Borchasvili várt rá, akit legyőzött eddigi egyetlen meccsükön.

A második csata is a ceglédiek kétszeres Eb-bronzérmesének a szája íze szerint alakult, két és fél percnél, majd 50 másodperccel a vége előtt is vazaarit érő belső horogdobást mutatott be Borchasvilin, s a második vazaari már ippont ért.

A 33 éves Ungvári pályafutása harmadik Eb-bronzáért az ukrán Hievorh Manukiannal akaszkodik össze a délutáni programban, amely magyar idő szerint 15 órakor kezdődik az Armeec Csarnokban.

