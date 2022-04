Gyászol Ibrahimovic, Pogba és Haaland – elhunyt a világ leghíresebb játékosügynöke

A labdarúgás világában „szuperügynökként” számon tartott Raiola a sportág legnagyobb sztárjait képviselte. Ügyfelei közé tartozott többek közt Paul Pogba (Manchester United), Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Mathijs de Ligt (Juventus), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), valamint a következő átigazolási időszak legkeresettebb labdarúgója, a 21 éves norvég tehetség, Erling Haaland (Borussia Dortmund) is, akinek a leigazolásához a legfrissebb hírek szerint a Manchester City áll a legközelebb.

Raiola halálát a családja jelentette be, a közleményt az ügynök közösségi média platformjain is megosztották.

„Végtelen fájdalommal osztozunk a valaha volt leggondosabb és legcsodálatosabb futballügynök halálhírében. Mino a végsőkig küzdött, ugyanazzal az erővel, amit a tárgyalóasztalnál mutatott, hogy megvédje játékosait. Mint mindig, Mino büszkévé tett minket, bár ezt soha nem vette észre” – írták a Twitteren.

Hozzátették, hogy Raiola „új fejezetet írt a modern futball történetében”, és munkájával sokak életére volt nagy hatással.

„Mino küldetése, hogy a labdarúgást jobb hellyé tegye a játékosok számára, ugyanolyan szenvedéllyel fog folytatódni” – zárták a közleményt, utalva Raiola által létrehozott játékosügynökségre.

Mint arról korábban beszámoltunk, április 28-án kora délután az olasz sajtó közölte, hogy hosszan tartó betegség után elhunyt Mino Raiola, a futballvilág egyik legbefolyásosabb játékosügynöke.

Miután a halálhír Olaszországból indulva villámgyorsan bejárta a világhálót, a holland NOS hírportál beszámolt róla, hogy Raiola asszisztense, José Fortes Rodríguez cáfolta az ügynök haláláról szóló híreket.

„Mino nincs jól, de nem halt meg” – idézte a lap Rodríguezt.

Csütörtökön, közép-európai idő szerint fél három körül pedig már Raiola hivatalos Twitter-csatornáján is megjelent egy üzenet, ami végleg szertefoszlatta a gyászhíreket és tisztázta a helyzetet.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.

— Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022