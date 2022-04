Giro d’Italia és Tour de Hongrie: a kerékpáros elit az M4 Sporton!

Idén először végig élőben közvetíti az M4 Sport a jövő pénteken elrajtoló Giro d’Italia országúti kerekpár verseny három magyarországi szakaszát, valamint hazánk legnagyobb körversenyét, a május 11-én startoló Tour de Hongrie-t. A világ 200 országában több száz millió néző által követett nagy hagyományú olasz körversenyen három magyar kerékpáros áll rajthoz.

(Fotó: MTVA)

Budapest, Visegrád és a Balaton-felvidék gyönyörű tájain halad a háromhetes olasz kerékpáros körverseny, a Giro d’Italia három magyarországi szakasza. A verseny magyarországi etapjait élőben közvetíti a közmédia sportcsatornája május 6. és 8. között. Az első nap 195 kilométeren keresztül Budapestről Székesfehérvár és Esztergom érintésével Visegrádra teker a mezőny. A második nap rövid, mindössze 9,2 kilométeres sprintszakaszon a Hősök terétől a Budai Várban lévő Szentháromság térig halad a verseny, míg a hazai szakasz utolsó napján Kaposvártól Balatonfüredig 201 kilométert megtéve haladnak a versenyzők.

A Giro d’Italia után május 11. és 15. között Magyarország legnagyobb körversenyét, a Tour de Hongrie-t közvetíti az M4 Sport. Idén először minden szakaszt élő közvetítésben láthatnak a nézők. Szerdától vasárnapig összesen 905 kilométert tesz meg a mezőny Csákvárról indulva a Kékestetőig. Mind közül az ötödik szakasz a legnehezebb, a csaknem 184 kilométeres távon három 300 métert meghaladó emelkedőt kell teljesítenie a versenyzőknek.

„Az M4 Sport a csatorna indulása óta elkötelezett híve az országúti kerekpár sportnak. A Söprögető Kocsi című podcast mellett évről évre fontos számunkra, hogy az ország legnagyobb körversenyét, a Tour de Hongrie-t is megmutassuk a nézőknek. Ezért is nagyon izgatottak vagyunk, hogy idén először az összes szakaszt, a rajttól a célig élőben közvetíthetjük” – mondta az M4 Sport csatornaigazgatója. „Jó visszanézni arra a folyamatra, ahogyan közösen fejlődtünk minden évben a versennyel. Először összefoglalókat mutattunk be a körversenyről, ezt követően az egyes szakaszokról készítettünk élő közvetítést, és idén először látható végig élőben a Tour de Hongrie összes szakasza” – tette hozzá Székely Dávid.

A Giro d’Italia és Tour de Hongrie közvetítése túlmutat a sporteseményeken: tíz napon át tehát nemcsak izgalmas versenyt láthatnak a nézők, hanem szinte egész Magyarországot bejárhatják az M4 Sport közvetítései által.

Május 6. és 8. között a Giro d’Italia magyarországi szakaszai, majd május 11-től 15-ig a Tour de Hongrie a rajttól a célig élőben az M4 Sporton!

A Giro d’Italia közvetítései az M4 Sporton:

05.06., péntek:

12:20 Giro d’Italia Grande Partenza

05.07., szombat:

14:00 Giro d’Italia egyéni időfutam

05.08., vasárnap:

12:30 Giro d’Italia 3. szakasz

A címlapfotó illusztráció.