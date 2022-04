Jürgen Klopp: Nehéz dolgunk lesz a Villarreal ellen, hiszen ez a Bajnokok Ligája elődöntője

Az előző idényben Európa-liga-győztes Villarreal – amely a 16 között a Juventust, negyeddöntőben pedig a német bajnok Bayern Münchent búcsúztatta – elődöntős szereplésével elérte története legjobb szereplését a legrangosabb európai kupában. A 2008-09-es idényben a legjobb négy között egy angol csapattal, az Arsenallal szemben bukott el.

A Juventus elleni nyolcaddöntő önbizalmat adott nekünk, most a Liverpool ellen pedig szeretnénk megteremteni magunknak az esélyt, hogy sikeresek legyünk a visszavágón. A Liverpool egy fantasztikus csapat, remek párharc lesz” – mondta Unai Emery, a Villarreal baszk származású spanyol vezetőedzője.

„Egyértelműen a Liverpool a favorit, kirobbanó formában van. A játékosai olykor sokáig szinte észrevétlenül teszik a dolgukat, majd kíméletlenül lecsapnak az első hibára. De ilyen csapat volt a Juventus és a Bayern München is, úgyhogy tudjuk, mi vár ránk. Mi is elértünk már valamit a sorozatban, ezért biztosan alaposan felkészülnek ellenünk, és nem becsülnek le minket annyira, mint a Bayern futballistái” – fogalmazott a Villarreal helyi születésű védőjátékosa, Pau Torres.

A története tizedik BEK/BL-döntőjére hajtó Liverpool a nyolcaddöntőben az Internazionalét, majd a következő körben a Benficát is úgy búcsúztatta, hogy idegenben nyerte a párharc első felvonását, de egyik visszavágón sem tudott győzni otthon. Az Anfielden ugyanakkor az elődöntőket tekintve szinte makulátlan a „vörösök” mérlege, 11 mérkőzésből kilenc győzelem és két döntetlen szerepel a statisztikában.

„Soha, semmit sem veszek természetesnek, biztosan nagyon nehéz dolgunk lesz a Villarreal ellen, hiszen ez a Bajnokok Ligája elődöntője. Ha könnyű dolgunk lenne, akkor valami nem lenne rendben.

– fogalmazott Jürgen Klopp, a Liverpool német trénere.

Míg Klopp számíthat a legjobbjaira, spanyol kollégája a jelek szerint kénytelen nélkülözni egyik kulcsjátékosát, az idényben 26 tétmeccsen 13 gólig és hat gólpasszig jutó Gerard Morenót, aki leghamarabb csak a jövő heti visszavágóra épülhet fel. Ennek ellenére a Liverpool védője, Virgil van Dijk nem számít könnyű meccsre még hazai pályán sem.

„Nem szabad meghallanunk azokat a hangokat, miszerint mi vagyunk a párharc favoritjai. Ugyanúgy kell játszanunk, mint minden meccsen. Nagyon nehéz dolgunk lesz, a Villarreal rendkívül erős csapat, figyeltem a Bayern München ellen, milyen remekül védekezett. A játékosai keményen dolgoznak, megfelelő tapasztalatra tettek már szert és mindenekelőtt nagyon erős náluk a csapatszellem. Jó eredményt kell elérnünk otthon, mert a spanyolországi visszavágó igazán kemény lesz” – idézte a játékost a spanyol EFE hírügynökség.

A két csapat története során csak egyetlen párharcot vívott egymással, az Európa-liga 2016-os elődöntőjében a spanyolok 1-0-ra nyerték hazai környezetben az első felvonást, az Anfielden azonban 3-1-es vereséget szenvedtek. A vörösök ugyanakkor végül a döntőben elbuktak a Sevillával szemben, amelyet akkor a Villarreal jelenlegi szakvezetője, Unai Emery irányított.

A Villarreal története során 12 alkalommal találkozott angol riválissal a BL csoportkörében vagy egyenes kieséses szakaszában, de egyszer sem nyert, hat-hat döntetlen és vereség a mérlege.

Liverpool vs Villarreal

Champions League Semifinal

