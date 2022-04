BL-elődöntő: Guardiola a Real Madrid ellen vezetné a döntőbe csapatát

A manchesteriek a nyolcaddöntőben simán búcsúztatták a portugál Sportingot, a negyeddöntőben azonban alaposan megszenvedtek a másik madridi együttes, az Atlético ellen. Utóbbi párharcban mindössze egy gólt tudott szerezni Josep Guardiola csapata, amely a Watford elleni 5-1-es bajnoki sikerrel hangolt a keddi BL-elődöntőre.

„A klub harmadszor szerepel elődöntőben a Bajnokok Ligájában, és bár az Atlético a második negyeddöntős meccs második félidejében remekül játszott, mi jutottunk tovább. Fantasztikus eredmény, hogy újra itt lehetünk, de az előző körhöz képest javulnunk kell, különben nem lesz esélyünk a Real ellen” – fogalmazott a katalán tréner, aki rekordot jelentő kilencedik elődöntőjére készülhet a legrangosabb európai kupasorozatban.

