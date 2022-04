A Forma–1-es világbajnok és egy jamaikai sprinter nyerte a sportolói Oscart

Az év legjobbja kategóriában a Forma–1-es világbajnoki címet tavaly először elhódító holland pilóta mellett a hétszeres Super Bowl-győztes amerikaifutballistát, Tom Bradyt, a teniszben világelső Novak Djokovicot, a hosszútávfutó Eliud Kipchogét, az úszó Caeleb Dresselt és a Bayern München labdarúgóját, Robert Lewandowskit jelölték.

Utóbbi volt az egyetlen a férfi mezőnyben, aki tavaly is szerepelt a listán, melyről akkor Rafael Nadal nyert.

💬 “A big thank you to everyone from the Laureus Academy for voting for me. It’s not only me, it’s the whole team behind me, working on two cars to perform, giving me the opportunity to win the championship & this Award” #Laureus22 World Sportsman of the Year, @Max33Verstappen pic.twitter.com/kIMSSC08Ek

A 29 éves atléta 100 és 200 méteren is diadalmaskodott, valamint tagja volt a 4×100-on győztes váltónak. Rajta kívül az ausztrál nyílt teniszbajnokság januári bajnoka, az azóta világelsőként visszavonult Ashleigh Barty, a sprinter Allyson Felix, az úszó Katie Ledecky és Emma McKeon, valamint az aranylabdás labdarúgó, Alexia Putellas szerepelt a listán. Egy éve a teniszező Oszaka Naomi kapta a díjat.

💬 “I am the second woman to do what I have done at the @Olympics. To be the second fastest woman alive is really an honour and a privilege, it is an honour to walk away with this trophy”#Laureus22 World Sportswoman of the Year Award winner, @FastElaine 🏆 pic.twitter.com/61VyDLTa3t

