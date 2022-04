Újabb rekordot állított fel a gyászoló Ronaldo, majd elhunyt kisfiának üzent

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában az Arsenal 3–1-re legyőzte a Manchester Unitedet, így a vörös ördögöknek szinte már alig maradt esélyük elérni a Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyet.

Az angol rekordbajnok mélyen az elvárások alatt teljesít a 2021/22-es szezonban, nyáron szerződtetett portugál támadója, Cristiano Ronaldo góltermelésére azonban idén sem lehet panasz. Minden sorozatot figyelembe véve már 22-nél jár, és ezúttal is ő lőtte csapata szépítő találatát a 34. percben.

Az ötszörös aranylabdás nem kis lelki erőről tett tanúbizonyságot egyáltalán azzal, hogy pályára lépett, hiszen egy hét sem telt el azóta, hogy át kellett élnie minden apa rémálmát. A 37 éves futballista és párja hétfőn este jelentette be, hogy ikreik közül az egyik kisbaba elhunyt, és csak „a kislányuk születése ad erőt ahhoz, hogy ezt a pillanatot némi reménnyel és boldogsággal éljék meg”.

Érthető okokból a portugál támadó ki is hagyta a Liverpool elleni idegenbeli mérkőzést kedd este, a szurkolók legnagyobb meglepetésére azonban a szombati Arsenal elleni rangadón már ott volt a kezdőben.

Cristiano Ronaldo is the first player to score 100 league goals in La Liga and the Premier League 🐐 pic.twitter.com/mOddMcsk6n

A már említett szépítés révén Ronaldo az ágyúsok ellen 100. gólját szerezte meg a Premier League-ben, és egy újabb rekordot állított fel az utókornak. Nem élt ugyanis eddig a Földön olyan labdarúgó, aki a spanyol és az angol élvonalban is legalább száz találatig jutott.

A vörös ördögök klasszisa szokásától eltérően visszafogottan örült. A gratulációk fogadása után elérzékenyülve, az égre mutatva ajánlotta elhunyt kisfiának a futballtörténelmi gólt. Ronaldo a pillanatot később egy szív szimbólum kíséretében a közösségi média oldalain is megosztotta.

A Liverpool és az Arsenal is a Manchester United legősibb riváliasai közé tartozik, Ronaldo tragédiája hallatán azonban minden ellentét – ha csak egy rövid időre is, de – azonnal szertefoszlott. Mindkét együttes szurkolótábora a vörös ördögök elleni mérkőzésük 7. percében – ez a portugál támadó mezszáma – tapsviharral mutatta ki együttérzését.

Manchester United and Liverpool fans paid their respects to Cristiano Ronaldo and his partner after the couple revealed the death of one of their newborn twins.

Manchester United fans applauded and Liverpool supporters sang You’ll Never Walk Alone, seven minutes in to the match pic.twitter.com/pbGzNtakss

— Sky News (@SkyNews) April 19, 2022