A trónról búcsúzik a Cigánykirály: hatalmas kiütéssel védte meg címét Tyson Fury

Kiütéssel védte meg címét a Bokszvilágtanács (WBC) nehézsúlyú világbajnoka, Tyson Fury honfitársa és a szervezet ideiglenes bajnoka, Dillian Whyte ellen a londoni Wembley Stadionban szombaton. A visszavonulását az összecsapás előtt bejelentő Cigánykirály már fényűző bevonulásánál éreztette, hogy az este csak egy bokszolóról szólhat. A mérkőzés hatodik menetében pedig egy szenzációs felütéssel biztosította, hogy úgy távozzon a ringből, ahogyan érkezet: veretlenül, a trónról.

Már az este legelején érezhető volt, hogy Tyson Fury (31-1-0, 23 KO-TKO) és Dillian Whyte (28-3, 19) nehézsúlyú címmérkőzése nem ígérkezik hétköznapi eseménynek. A Wembley Stadionban – vagy ahogyan a britek hívják, az angol sportok Mekkájában – összegyűlt 94 ezer ember elképesztő látványt nyújtott a parázs összecsapás előtt.

Mindenki a Cigánykirály visszatérését várta, hiszen a veretlen nehézsúlyú világbajnok már közel négy éve nem lépett ringbe hazájában, ráadásul a 33 éves klasszis mérkőzést megelőző nyilatkozata alapján ez lehetett az utolsó alkalom, hogy ringbe lépett.

„Most figyeljetek”

– mondta az esemény előtt, a felcsigázott bokszrajongóknak pedig nem kellett csalódniuk. Fury már a bevonulásnál hozta extravagáns formáját, sőt, még rá is tett egy lapáttal. Nagyszabású belépője Don McLean American Pie című dalával kezdődött, majd Notorious B.I.G. Juicy című számával összekötve, végül a Kings of Leon Sex on Fire nótájával zárult.

Bevonulása alatt egy előre kikészített aranytrónusra ült, közben – az alkalomhoz illően – tűzijátékok világították be az eget a Wembley felett. Whyte a maga 193 centiméterével és 115 kilójával nem egy apró termet, de ezekben a pillanatokban talán senki sem érezte magát kisebbnek a stadionban. Az ideiglenes övet birtokló brit bokszolót a műsor alatt szakmai csapata látta el tanácsokkal, hogy fejben felkészülhessen élete legnagyobb kihívására.

Fury az összecsapás előtt azt pedzegette, hogy fordított alapállásra válthat ellenfele veszélyes balhorogjának semlegesítésére, ám némileg meglepő módon mégis Whyte volt az, aki váltott az első menetre.

A mérkőzés első két menetét a veretlen bajnok szűken hozta, a harmadikban azonban már magabiztos fölényben bokszolt. A hangulat a negyedik felvonás alatt forrósodott fel igazán: a felek kétszer is megrovást kaptak Mark Lyson bírótól, akinek többször is meggyűlt a baja a két, együttesen 235 kilót nyomó óriás szétválasztásával.

A negyedik menetben végül Whyte bizonyult jobbnak, Furynak azonban erre is volt válasza, minden korábbinál meggyőzőbb teljesítménnyel hozta le az ötödiket, melynek végén egy tiszta ütést követően már meginogtak ellenfele térdei.

Ami késik, nem múlik:

a hatodik menetben érkezett a Cigánykirály karrierjének talán legnagyobb, de mindenképpen az egyik legfontosabb ütése.

Egy balegyenessel indított, majd amikor Whyte előre lépett, egy brutális erejű felütéssel küldte padlóra az ideiglenes bajnokot.

Whyte még minden erejét összegyűjtve felállt, de hiába a harcos szellem, úgy tántorgott, hogy a bíró azonnal leintette a mérkőzést. Ennyi volt, egy szinte a semmiből jött – vagy inkább kiválóan álcázott – jobb felütéssel Tyson Fury megvédte nehézsúlyú világbajnoki címét.

Hatalmas ünneplés kezdődött, melynek végén a veretlen bajnok mikrofont ragadott, és megerősítette visszavonulásáról szóló kijelentéseit.

„Tartanom kell a szavam. Azt hiszem, ennyi volt” – közölte Fury a közönség legnagyobb bánatára.

Micsoda búcsú… Beteljesítettem mindent, amit el akartam érni, Rocky Marciano után mindössze a második nehézsúlyú bajnok leszek, aki veretlenül vonul vissza

– tette hozzá.

A Cigánykirály, aki beszédében a jövőbeni bemutató mérkőzésekre is utalt – sőt, azt is meglebegtette, hogy akár a vegyes harcművészetek vagy a pankráció felé is veheti az irányt –, elmondta, már a Deontay Wilder elleni harmadik összecsapása után megígérte feleségének, hogy befejezi profi pályafutását.

„Komolyan gondoltam. Igazi háborút vívtunk. Nagyszerű trilógia volt. Azonban felajánlották, hogy otthon, a Wembleyben léphetek a szorítóba, és úgy gondoltam, hogy tartozom ezzel a rajongóknak, tartozom ezzel minden embernek az Egyesült Királyságban, hogy idejövök és bokszolok a Wembleyben. Most már mindent beteljesítettem” – fogalmazott.

Bár az elmúlt években láthattunk már több sportágban is nagy visszatéréseket, egyelőre úgy néz ki, hogy Tyson Fury végleg szögre akasztotta a kesztyűt. A Cigánykirály egy felejthetetlen kiütéssel koronázta meg illusztris pályafutását, és úgy áll fel a nehézsúlyú ökölvívás trónjáról, ahogyan eddigi életét is élte: a saját feltételei szerint.

