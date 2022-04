A bajnoki címért és 20 éve elhunyt legendája emlékéért küzd ma a Fradi az Újpest ellen

Telt ház, felfokozott hangulat, látványos szurkolói koreográfiák és igazi futballáz várható a 235. derbin, vagyis a Fradi és az Újpest rangadóján, melyet vasárnap 17.30-tól rendeznek a Groupama Arénában. A zöld-fehérek megszerezhetik 33. bajnoki címüket, a lilák pedig 2015 után nyerhetnek ősi riválisuk ellen. A játék mellett azonban az emlékezésé is lesz a főszerep: a Fradi a húsz éve elhunyt Simon Tiborra, az Újpest a csütörtökön távozott vezérszurkolójára, Szőkére emlékezik.

Már a hétvégét megelőzően tudni lehetett: ahhoz, hogy a Ferencváros már a 29. fordulóban bajnoki címet ünnepelhessen, több pontot kell szereznie a MOL Fehérvár vendégeként pályára lépő Puskás Akadémiánál, illetve legalább annyit, mint a Debrecent fogadó Kisvárda.

Mivel szombaton a második helyen álló Puskás Akadémia a MOL Fehérvár vendégeként – a mérkőzés hosszabbításának ötödik percépen gólt kapva – csak 2-2-es döntetlent tudott elérni, a Kisvárda pedig 1-0-ra legyőzte a Debrecent, a zöld-fehérek kizárólag a három pont megszerzésével biztosíthatják be ma a címvédést.

A Fradi javára szól nemcsak a hazai pálya és, hogy a mérkőzést telt ház előtt rendezik, de az is, hogy a két csapat utolsó kilenc összecsapását (vagyis a „derbit”) a zöld-fehérek nyerték.

„A legutóbbi derbi nagyon fontos volt számunkra, hiszen az év első mérkőzését elveszítettük a Puskás Akadémia ellen. Végül egy megpattanó lövés után egyetlen gól döntött a javunkra”– emlékezett vissza a Fradi edzője, Sztanyiszlav Csercseszov a klub honlapján.

„Az Újpest elleni meccs ezúttal is kulcsfontosságú lesz számunkra. Hallottuk, hogy telt ház lesz, remek hangulatra számítunk! Természetesen megnéztük az Újpest legutóbbi mérkőzéseit, látszik, hogy erősödött a csapat. Úgy gondolom, hogy a pillanatnyi forma ilyenkor nem számít, egy derbi előtt szerintem sosem lehet kijelenteni, hogy egyik vagy másik csapat a favorit. A tabellán elfoglalt helyezés vagy a papírforma egy dolog, minden a pályán dől majd el. Speciális pszichológiai felkészültséggel kell rendelkeznünk, de felkészültünk, készen állunk a mérkőzésre!” – tette hozzá.

Amennyiben a lila-fehérek megszakítják 18 mérkőzés óta tartó nyeretlenségüket a derbin és 2015 decembere után először legyőzik a Ferencvárost, úgy a dobogó is lőtávolba kerülhet Milos Kruscsics együttesének. Ez azért is nagy szó, mert az Újpest néhány hónapja még a kiesés ellen harcolt. Ide kattintva olvashatja el az elemzést, melyben az M4sport.hu pontról pontra vette, hogyan és minek köszönhetően fordítottak 180 fokot a szezonjukon.

„Az első igazán maradandó derbiélmény az a találkozó volt, amelyen labdaszedő lehettem. Megtisztelő volt, és arra is emlékszem, hogy még instrukciót is kaptunk a meccs előtt. Azt mondták, ha vezet az Újpest, »okosan« szedjük a labdát. A meccset Gera Zoltán döntötte el, aki most az U21-es válogatottban az edzőm, úgyhogy volt lehetőségünk feleleveníteni azt a csatát” – emlékezett az nso.hu-nak Csongvai Áron, az Újpest saját nevelésű futballistája, aki véget vetne lila-fehérek rossz sorozatának.

„Ideje megtörni a negatív sorozatot. Nem szeretnék felelőtlen kijelentéseket tenni, csak annyit mondhatok, hogy amióta a felnőttkeret tagja vagyok, most érzem a legerősebben azt, hogy igenis van esélyünk a három pont megszerzésére. Minden derbi előtt elmondjuk, az idény egyik legfontosabb meccse vár ránk, s a bajnokságban mutatott formánkat, játékunkat és eredményességünket tekintve azt érzem, nem üres szólam, hogy szeretnénk jó eredményt elérni” – tette hozzá.

A Ferencváros legendája előtt is tisztelegnek vasárnap

A vasárnapi találkozó másik aktuaélitása, hogy Simon Tibor, a Ferencváros legendás hátvédje, éppen húsz éve – 2002. április 23-án – hunyt el. Emlékét a szurkolók máig őrzik, az Újpest elleni rangadó előtt is leróják tiszteletüket.

A Ferencváros ultráinak egyik legnagyobb csoportja, a Green Monsters méltó megemlékezést tervez a csapat legendás játékosa, Simon Tibor tiszteletére.

Facebook-bejegyzésében a csoport azt írta: „Mint tudjuk, 04.23-án szombaton lesz immáron 20 éve, hogy különös kegyetlenséggel meggyilkolták legendás, talán az egyik legnagyobb Fradi Szívvel rendelkező játékosunkat, Simon Tibort. Táborunk méltó tisztességgel kell megemlékezzen a szomorú eseményről. Tiszteletünket a mérkőzés előtt rójuk le egy közös gyertyagyújtással”.

A szurkolók a tervek szerint vasárnap 15:45-kor vonulnak át gyülekezőhelyükről a Groupama Aréna előtt található sas szoborhoz. A megemlékezés napja akár kitörő ünneplésbe is fordulhat, hiszen, ha az Újpest elleni hazai derbin győz az FTC, és a Puskás Akadémia pontokat hullajt a MOL Fehérvár otthonában, akkor a zöld-fehér együttes behozhatatlan előnyre tehet szert az NBI-ben, és fennállása során 33. alkalommal hódíthatja el a bajnoki trófeát.

Simon Tibor a Ferencvárosban 338 alkalommal lépett pályára és hét gólt szerzett. Az NB I-ben összesen 204 találkozón szerepelt és kétszer talált a hálóba. A bajnokságot és a Szuperkupát egyaránt háromszor, a Magyar Kupát négyszer nyerte meg, illetve alapembere volt az első magyar csapatnak – ez az FTC volt az 1995-96-os idényben –, amely csoportkörbe jutott a Bajnokok Ligájában.

Az 1999-től az aktív sport mellett vezetőedzőként is tevékenykedő Simont 2002. április 21-én hajnalban Budapesten, egy II. kerületi szórakozóhelyen megtámadták és brutálisan bántalmazták. Az eszméletlen áldozatot koponyatörésekkel és agysérülésekkel szállították a Szent János Kórházba. Az orvosok két és fél napig küzdöttek az életéért, háromszor műtötték meg, vérömlenyeket távolítottak el az agyából, illetve az utolsóval az arra nehezedő nyomást kívánták csökkenteni. A sportolón ez sem segített, 37 éves korában hunyt el.

Az FTC a 2-es számú mezt – amelyben korábban Simon játszott – visszavonultatta, emlékmérkőzést rendezett és díjat alapított, amely a nevét viseli. Egy ideig minden hazai FTC-mérkőzés 23. percében bemondták a nevét, halálának tizedik évfordulójára pedig emlékfilmet készíttetett róla a klub A legendás kettes címmel, továbbá róla nevezte el az Albert Flórián Stadion 2-es szektorát.

„Küzdeni tudása, lehetetlent nem ismerő játéka, mentalitása, a Fradi iránti szeretete mind-mind legendává tették Simon Tibort már életében is. Immáron 20 éve nincs köztünk, csillaga mégis fényesen ragyog, hozzáállása ma is példaként állhat minden sportoló és fradista előtt” – emlékeztek „Simiről”, a klub közösségi oldalán.

Az egykori játékos sírját pénteken koszorúzták meg.

Simon Tibor pályafutásáról bővebben ide kattintva olvashat.

Vezérszurkolúját gyászolja az újpest

De nemcsak a Fradinál, az Újpestnél is gyászolnak, ugyanis csütörtökön jelentették be a klub közösségi oldalán, hogy elhunyt legendás vezérszurkolójuk Altsach András, vagyis „Szőke.”

A vendégultrák mindkét félidőre látványos koreográfiát ígértek, amelyekkel megemlékeznek a napokban 53 évesen elhunyt vezérszurkolójukról.

Látávnyos szurkolói koreográfiák

A derbire látványos koerográfiákkal készülnek a szurkolók. A lila tábor fél 2-kor buszokkal indul Újpestről, a Lurdy-háznál gyűlnek össze, és onnen vonulnak át a Groupama stadionhoz.

A fradisták is készülnek, a tervek szerint az egész B-közepet, vagyis a kapu mögötti lelátórészt és az oldallelátót beteríti majd a koreográfia.

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Vasárnap:

Ferencvárosi TC-Újpest FC 17.30

Gyirmót FC Győr-Budapest Honvéd 19.30

A címlapfotó illusztráció (Forrás: MTI/Illyés Tibor)