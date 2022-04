Forma–1: Az utolsó pillanatban szerezte meg az elsőséget a világbajnok a sprintfutamon

A harmadik rajtkockára a McLaren versenyzője, Lando Norris állhatott fel, mellé pedig az időmérő meglepetésembere, Kevin Magnussen. A harmadik sorból Daniel Ricciardo és Fernando Alonso.

Verstappen csapattársa, Sergio Pérez csak a hetedik helyről vághatott neki a futamnak a másik Red Bull-lal, az időmérőn hibázó Carlos Sainz pedig csak a tizedikről a másik Ferrarival. Kiábrándító pénteket zárt a Mercedes kettőse is: George Russell a tizenegyedik, Lewis Hamilton a tizenharmadik helyről indult. Nekik természetesen a felzárkózás, és a pontszerzés volt a cél (idéntől az első három helyett az első nyolc kap egységeket a sprinten).

Ami a körülményeket illeti, a futam száraz pályán startolt (előzetesen 50-60 százalékot jósoltak az esőnek), felértékelődtek tehát a mai szabadedzésen szerzett tapasztalatok, a mezőny ugyanis csak ezen autózhatott teljesen száraz aszfalton a hétvége során.

A két éllovas közül Leclerc rajtolt jobban;

már az első kanyarnál Verstappen előtt volt, akinek inkább Norris ellen kellett védekeznie, mintsem a visszavágóra készülnie. Jól kezdett Pérez is, aki Alonsót és Ricciardót is megelőzte, felzárkózott tehát az ötödik helyre. A helyezkedés aztán gyorsan véget ért, Csou Kuan-jü és Pierre Gasly balesete miatt ugyanis pályára küldték a biztonsági autót.

Leclerc az újraindításkor is gyorsan kilőtt, meg is őrizte a vezető pozíciót, ahogyan követői is védeni tudták sajtjaikat, a sorrend tehát továbbra is Leclerc, Verstappen, Norris, Magnussen, Pérez, Ricciardo, Alonso és Sainz volt az első nyolc helyen.

Ezen a hetedik körben Sainz változtatott, aki a célegyenes végén lehagyta honfitársát, és átvette a hetedik pozíciót. A következő körben Pérez is elszánta magát az előzésre, és véghez is vitte a manővert Magnussen ellen, a mexikói tehát már negyedik volt. Az élen eközben Leclerc egy másodpercesre növelte előnyét, amit folyamatosan őrizni is tudott, tehát DRS-távolságon kívül tartotta a mögötte lévő Verstappent.

A tizenegyedik körben Pérez Norrist is leelőzte, és miközben az egyik McLaren veszített egy helyet, a csapattárs, Ricciardo nyert egyet Magnussen előzésével. A közepes abroncsokon induló dán a következő körben Sainz ellen is veszített egy helyet. A felzárkózásban a spanyol sem állt meg, Magnussen után ugyanis Ricciardót is lehagyta, a tizennegyedik körben tehát már ötödik volt.

Meglehetősen eseménydús volt tehát a sprint, szinte folyamatosak voltak a pozíciócserék a pontszerzők között.

Sainz manővere után Bottas került a figyelem középpontjába Alonso előzésével (azzal, hogy ezt véghezvitte, feljött az utolsó pontszerző helyre).

A verseny hajrájában aztán a két éllovas is „aktivizálta” magát: Verstappen egy másodpercen belülre került, a célegyenes végén pedig már közvetlenül Leclerc mögött volt. A forgatókönyv a következő körben is hasonló volt, előzni azonban a holland másodjára sem tudott. Előzött viszont Sainz, aki Norris lehagyásával feljött a negyedik pozícióba.

A huszadik körben Verstappen is döntésre vitte az élen zajló csatát: ezúttal be tudott bújni riválisa mellé a célegyenes végén, és le is előzte őt, az utolsó előtti körben tehát visszaszerezte a vezető pozíciót.

A sprintfutam végeredménye:

Versenyző Csapat Idő 1. Max Verstappen Red Bull-RBP 2. Charles Leclerc Ferrari +02,975 3. Sergio Pérez Red Bull-RBP +04,721 4. Carlos Sainz Ferrari +17,578 5. Lando Norris McLaren-Mercedes +24,561 6. Daniel Ricciardo McLaren-Mercedes +27,740 7. Valtteri Bottas Alfa Romeo-Ferrari +28,133 8. Kevin Magnussen Haas-Ferrari +30,712 9. Fernando Alonso Alpine-Renault +32,278 10. Mick Schumacher Haas-Ferrari +33,773 11. George Russell Mercedes +36,284 12. Cunoda Juki Alpha Tauri-RBP +38,298 13. Sebastian Vettel Aston Martin-Mercedes +40,177 14. Lewis Hamilton Mercedes +41,459 15. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +42,910 16. Esteban Ocon Alpine-Renault +43,517 17. Pierre Gasly Alpha Tauri-RBP +43,794 18. Alexander Albon Williams-Mercedes +48,871 19. Nicholas Latifi Williams-Mercedes +52,017 20. Csou Kuan-jü Alfa Romeo-Ferrari kiesett

Címlapfotó: EPA/SANNA