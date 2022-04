Verstappen megszerezte idei első pole pozícióját az őrült imolai időmérőn

A Red Bull vb-címvédője idei első, pályafutása 14. pole pozícióját szerezte meg. Mögötte a pontversenyben éllovas monacói Charles Leclerc (Ferrari) végzett másodikként, míg a harmadik rajthelyről a brit Lando Norris indulhat a McLarennel.

Max takes his first pole of the season! 🙌 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/ku9l7naaT1

A megszokott, szombati időmérőhöz képest egy nappal korábbi kvalifikáció első harmadában a legnagyobb izgalmat Alex Albon (Williams) jobb hátsó fékének a kigyulladása mellett – ami miatt percekig állt a körözés – azt jelentette, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) továbbjutása mindössze négy ezredmásodpercen múlt.

A második szakaszban a Carlos Sainz – akinek kétéves szerződés-hosszabbítását csütörtökön jelentette be a Ferrari – egy kigyorsításnál hibázott a Rivazza kanyarban, és a gumifalnak csapódott.

Sainz surveying the damage after skidding off at the final turn in Q2 #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/hYuEc3htbz

Mivel a piros zászlós szakasz alatt eleredt az eső, senki nem próbálkozott újabb gyors körrel, a spanyol pilóta ideje így elég volt ahhoz, hogy bejusson a harmadik szakaszba.

Not where we want to be, but plenty of opportunity to move forward on this Sprint weekend 👊 pic.twitter.com/0Wq3ZNTLOK

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) April 22, 2022