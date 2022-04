Esőben is a Ferrari kezdett legjobban az imolai szabadedzésen

A 24 éves Leclerc mögött majdnem egy másodperces hátránnyal csapattársa, a spanyol Carlos Sainz Jr. végzett másodikként, míg a címvédő holland Max Verstappen (Red Bull) harmadik lett, de ő az esőtől felázott pályán már majdnem másfél másodperccel volt lassabb, mint Leclerc.

Jól kezdte viszont a hétvégét a két Ferrari-motoros Haas: Kevin Magnussen negyedik, Mick Schumacher ötödik lett a gyakorláson.

A tréningen több látványos, de ártalmatlan kicsúszást is láthattunk, az egyórás edzés utolsó tíz percén belül az Alfa Romeo finn pilótája, Valtteri Bottas a felázott kavicságyba csúszott és kocsija orrával a védőkorlátnak ütközött, emiatt piros zászlóval ért véget az első gyakorlás.

Bottas is in the barrier! 😮

Driver is OK, however he is unable to drive back to the pits #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/BdqZJ2tahT

— Formula 1 (@F1) April 22, 2022