Rendőrök kutatták át a Manchester United csapatkapitányának házát

A 29 éves angol védő házát a cheshire-i rendőrség nyomozói bombakereső kutyával átkutatták, de nem találtak robbanószert.

– erősítette meg Maguire szóvivője.

🚨 Cheshire police have been called to Harry Maguire’s home after he received a bomb threat. 🤯

(Source: @skysports) pic.twitter.com/chL4ueV5v2

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 21, 2022