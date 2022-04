Djokovic őrült döntésnek nevezte az orosz teniszezők kizárását Wimbledonból

Percről percre közvetítésünket az ukrán válságról ide kattintva olvashatja.

A házigazdák szerdán jelentették be a lépést, amely mások mellett olyan teniszezőket érint, mint az ATP rangsorában második orosz Danyiil Medvegyev vagy a nőknél negyedik fehérorosz Arina Szabalenka.

A június 27. és július 10. között sorra kerülő füves pályás Grand Slam-torna szervezői az elsők a sportágban, akik kitiltották a két ország egyéni játékosait. A háború kitörése után ugyan az orosz és fehérorosz válogatottakat kizárták a nemzetközi versenysorozatokból, de a játékosok eddig egyénileg részt vehettek a tornákon, igaz, országuk zászlaját nem használhatták.

„Mindig is el fogom ítélni a háborút, soha nem fogom támogatni, magam is a háború gyermeke vagyok” – fogalmazott a hazai tornáján, Belgrádban versenyző világelső.

World number one Novak Djokovic says Wimbledon’s decision to ban Russian and Belarusian players over Moscow’s invasion of Ukraine is ‘crazy’ https://t.co/WY7w8ogmwg pic.twitter.com/VxyBFvQyqq

— Reuters (@Reuters) April 21, 2022