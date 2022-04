„Rajongók” lopták el a Ferrari F1-es sztárjának közel 120 milliót érő karóráját

Leclerc a toszkánai Viareggióban vacsorázott a barátaival, amikor hétfőn este 10 óra körül helyi Ferrari-rajongók felismerték és megállították, hogy közös fotókat készítsenek és autogramot kérjenek tőle.

A 24 éves monacói pilóta – aki személyi edzője, Andrea Ferrari társaságában ült egy étterem teraszán – eleget tett a kérésnek, de csakhamar észrevette, hogy csuklójáról lecsatolták Richard Mille 67-02 típusú karóráját.

Ferrari #F1 driver Charles Leclerc has escaped unharmed after being robbed of a $320,000 Richard Mille watch in Italy on Monday night.

Leclerc és fitnesztrénere azonnal értesítette a viareggiói rendőrséget a lopásról, ahol jegyzőkönyvet vettek fel és nyomozást indítottak.

A Ferrari-istálló a brit Daily Mail sportrovatának megerősítette a lopás tényét, de a folyamatban lévő nyomozásra hivatkozva nem kívántak további részletekkel szolgálni.

Italian media italy-24 reports that Charles Leclerc have been robbed yesterday at Viareggio

His watch, Richard Mille RM 67-02 was stollen by unknown person

Needless to say it costs more than $300k pic.twitter.com/qgkwwfnRTD

— BWT AIpine F1 updates (@startonpole) April 19, 2022