Meghalt Ronaldo kisfia, megható gesztussal készülnek a szurkolók

„Mély sajnálattal tudatjuk, hogy újszülött kisfiunk elhunyt. Ez a legnagyobb fájdalom, amit egy szülő érezhet. Egyedül a lányunk születése ad elég erőt, hogy ezt a pillanatot némi boldogsággal és reménnyel éljük át. Szeretnénk köszönetet mondani valamennyi orvosnak és nővérnek, a hozzáértő gondoskodásukért, támogatásukért. Teljesen összetörtünk, szépen kérünk mindenkit, tisztelje a gyászunkat. Drága kisfiunk, te vagy a mi angyalunk, mindig is szeretni fogunk!” – írta Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez.

A Manchester United kedd este épp a rivális Liverpoollal csap össze az angol élvonalban, brit sajtóhírek szerint pedig a „vörösök” szurkolói rendkívül nemes gesztussal készülnek CR számára – a SPORTbible úgy tudja, a liverpooli drukkerek azt tervezik, hogy a rangadó hetedik percében (ez Ronaldo mezszáma) egyperces néma csönddel, majd tapssal tisztelegnek Ronaldo előtt.

Liverpool fans are planning to stage a minute’s applause in the seventh minute for Cristiano Ronaldo during Manchester United’s visit to Anfield on Tuesday evening following the heartbreaking news of his baby son’s death. pic.twitter.com/KvtHHi89sl

