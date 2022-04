Fellebbezett az IHF-kizárás ellen az Orosz Kézilabda Szövetség

Az Európai (EHF) után a Nemzetközi Kézilabda Szövetséghez (IHF) is fellebbezést nyújtott be az Orosz Kézilabda Szövetség (FHR), amiért válogatottjait és klubcsapatait kitiltották a nemzetközi versenyekről.

Mindkét szervezet azért döntött így, mert Oroszország – Fehéroroszország támogatásával – háborút indított Ukrajna ellen.

„Előbb az európai szövetséghez nyújtottunk be fellebbezést, mert az alapszabály szerint először az EHF választottbíróságán kell átjutnunk, csak ezután lehet a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulni” – magyarázta Lev Voronyin, az FHR főigazgatója. „Együttműködünk a nemzetközi szövetséggel, most ott is fellebbeztünk. A végsőkig fogunk küzdeni.”

Az IHF tanácsa március 7-én a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) javaslatára felfüggesztette az orosz és a fehérorosz csapatok részvételét a szervezet égisze alatt zajló tornákon, és még korábban az EHF is hasonló döntést hozott, egyúttal elrendelve, hogy orosz és fehérorosz játékvezetők nem működhetnek közre a mérkőzéseken, a szervezet tisztségviselői pedig nem vehetnek részt a jövőbeni üléseken.

A címlapfotó illusztráció.