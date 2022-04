Még az edzők is egymásnak ugrottak – izzott a levegő a Fradi–Győr rangadón

A Ferencváros hazai pályán öt góllal nyert a Győr ellen a női kézilabda-bajnokság rangadóján. A parázs mérkőzés hangulatát jól jellemezte, hogy az első félidő végén még a két csapat edzője, Elek Gábor és Ambros Martín is egymásnak ugrott.

Az első félidőben álomrajtot vett a Ferencváros, hat góllal is vezetett, a játékrész végére azonban a Győr egy találatra felzárkózott. A mérkőzés feszült hangulatát jellemzi, hogy még a két vezetőedző, Ambros Martín és Elek Gábor is egymásnak ugrott egy játékvezetői ítélet után. A második játékrész elején a Győr kapta el a fonalat, fordított, de nem tudta tartósan átvenni a vezetést, a házigazdák újra elhúztak és végül öt góllal nyerték a rangadót – számolt be róla az M4sport.hu.

A két csapat novemberi, győri mérkőzését az ETO nyerte 25–20-ra, így amennyiben a két csapat azonos pontszámmal végez a bajnokság végén, az összgólkülönbség fog rangsorolni.

Az Érd nagyot lépett a bennmaradás felé, miután miután házigazdaként 29–24-re legyőzte a kiesőhelyen álló Vasas csapatát. Hadfi Gréta 46 százalékos védési hatékonysággal (41/19) és egy góllal járult hozzá a sikerhez, Kopecz Barbara 11 lövésből tíz gólt lőtt. Az angyalföldieknél a válogatott kerettag Kajdon Blanka nyolc találatig jutott.

Eredmények:

FTC-Rail Cargo Hungaria – Győri Audi ETO KC 29–24 (14–13)

Moyra-Budaörs – Alba Fehérvár KC 26–27 (13–14)

Érd–Vasas SC 29–24 (16–11)

Motherson Mosonmagyaróvári KC – Kisvárda Master Good SE 36–26 (17–13)