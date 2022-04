BL: Hatgólos mérkőzésen jutott az elődöntőbe a Liverpool

A Liverpool a lisszaboni 3–1-es győzelem után hazai pályán 3–3-as döntetlent játszott a Benficával a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, bejutott a négy közé.

A Liverpool a kétgólos előny birtokában tartalékosan kezdett, Mohamed Szalah, Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold, Andrew Robertson és Virgil van Dijk is a kispadon ült.

A Benfica veszélyeztetett először, Everton távoli lövése centikkel kerülte el a Alisson kapuját, vezetést azonban a Liverpool szerzett a 21. percben, Ibrahima Konaté Lisszabon után az Anfielden is betalált a Benficának, egy szöglet után fejjel volt eredményes. Bő tíz perc múlva egyenlített a Benfica, Goncalo Ramos gólját lesgyanú miatt visszanézte a videobíró, de végül nem talált szabálytalanságot. A szünetig nem esett több gól, köszönhetően Grimaldónak, aki nagyot mentett Firmino beadásánál, így a labda nem jutott el Luis Díazig, aki Vlahodimosz kifutása miatt üres kapura lőhetett volna.

A második félidő 10. percében újra megszerezte a vezetést a Liverpool, egy védés után a felszabadítani akaró Vertonghen a 16-osnál álló Diogo Jota elé passzolta a labdát, aki Firminót hozta helyzetbe, ő pedig az üres kapuba passzolt. Tíz perccel később Firmino duplázott, egy 16-oson belülre ívelt szabadrúgást kapásból lőtt a kapuba.

A brazil támadónak ez volt a 21. és 22. gólja liverpooli színekben az európai kupaporondon, ezzel beérte Michael Owent az örökrangsor negyedik helyén. Az élen Steven Gerrard (41) áll, Mohamed Szalah (34) a második és Sadio Mané (24) a harmadik.

Nem adta fel a Benfica, a 73. percben a kiugró Jaremcsuk talált be a kivetődő Alisson mellett a kapuba. A játékvezető először les miatt nem adta meg a gólt, amely azonban a videobíró ellenőrzése után mégis érvényesnek bizonyult. Tíz perccel később hasonló körülmények között az egyenlítés is sikerült a portugál csapatnak: a kiugró Joao Mario passzából Darwin Núnez lőtt a kapuba Alisson mellett, a játékvezető elsőre megint lest ítélt, de a VAR-vizsgálat után ezt a gólt is megadták.

Fordítania már nem sikerült a Benficának, Darwin Núnez ugyanis szerzett még egy gólt, de ez valóban les volt, így a Liverpool jutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ahol a Villarreal lesz az ellenfele.

A másik szerdai visszavágón az Atlético Madrid parázs meccsen gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a Manchester Cityvel, így Pep Guardiola együttese jutott a négy közé, ahol a Real Madriddal találkozik.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:

Liverpool–Benfica 3–3 (1–1)

Gól: Konaté (21.), Firmino (55., 65.), illetve Ramos (32.), Jaremcsuk (73.), Núnez (83.)

Továbbjutott: a Liverpool, 6–4-es összesítéssel