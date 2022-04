Történelmi teljesítmény – így nyert három aranyérmet Liu Shaoang

A sportág történetében ez volt az első alkalom, hogy magyar versenyző ilyen sikeresen szerepelt a vb-n. Legutóbb húsz éve – éppen Montrealban – a dél-koreai Kim Tong Szungnak sikerült az a bravúr a férfi mezőnyben, hogy mindhárom számban és összetettben is diadalmaskodott, ahogy most Liu Shaoang. Összetettben 12 év elteltével sikerült valakinek a címvédés, ez 2010-ben a dél-koreai Li Ho Szuknak jött össze a férfiak között.

Az aranyeső szombaton kezdődött, amikor Liu Shaoang aranyérmet szerzett 1500 méteren, ezen a távon ez volt az első magyar diadal. A Ferencváros 24 éves versenyzője rendkívül magabiztos teljesítménnyel lett első a leggyengébbnek tartott távján, amelyen eddig egy ezüstérme volt vb-n, még 2016-ból.

Az 1500 után 500 méteren is győzött Liu Shaoang, aki így a legrövidebb távon megvédte címét. A sportág történetében ez volt az első alkalom, hogy magyar versenyző meg tudta védeni vb-aranyát, illetve az is először fordult elő, hogy magyar sportoló két egyéni távon is aranyérmet szerezzen ugyanazon a vb-n.

Liu Shaoang 500 méteren is világbajnok