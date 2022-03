Újabb magyar érem a budapesti birkózó Eb-n

Nagy Bernadett bronzérmet nyert a nők 76 kilogrammos kategóriájában csütörtökön a budapesti birkózó Európa-bajnokságon.

Az UTE 22 éves tehetsége szerdán első meccsén az olimpiai ötödik, Európa-bajnoki ezüstérmes osztrák Martina Künzöt verte óriási hajrával, majd a német Francy Rädel ellen imponáló magabiztossággal, tussal nyert. Az elődöntőben aztán a négyszeres kontinensbajnok, egyszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes török Yasemin Adartól tussal kikapott, viszont készülhetett a bronzmeccsre.

A helyosztón a bolgár Marija Orjaskovával találkozott, akit alaposan meglepett a kezdés után, ugyanis egy pillanatig sem finomkodott, gyakorlatilag rögtön nekirontott és lábratámadás után billentett (2-0). A villámkezdést hasonló folytatás követte, még egy perc sem telt el ugyanis, amikor Nagy újra beugrott, majd riválisa alá guggolva átfordította a bolgárt (4-0).

A menetben szinte végig a magyar sportoló volt a kezdeményező,

ám nem sokkal a pihenő előtt Orjaskova indított, s kifejezetten nehéz helyzetbe szorította ellenfelét, aki azonban ki tudott bújni a szorításból, majd kivitte riválisát, ezzel tovább növelte előnyét (5-0).

A pihenőt követően Orjaskovának már nem volt választása, hajtania kellett, de Nagy koncentrált és kemény volt, rendre kiválóan reagált az akciókra és levédte azokat, majd másfél perc után egy újabb kiléptetéssel már 6-0-ra vezetett.

Az egyre fáradtabb bolgár „zakatolt” tovább, az újpesti versenyző pedig az utolsó perc elején ismét kihasználta egy hibáját és levitte (8-0). A meccs ezzel végképp eldőlt, Orjaskovának pedig csak egy „becsület-levitelre” (8-2) futotta az erejéből.

A karrierje első felnőtt világversenyén szerepelt Nagy Bernadett három héten belül második nagy sikerét érte el, mivel március elején megnyerte az U23-as Eb-t.

„Ismertem a bolgár lányt, edzésen már birkóztam vele és tudtam, hogy nem ügyes, csak erős. A taktika az volt, hogy lábra támadjak, mert nem tudja védeni. Jól is ment, de 4-0-nál beakadt a lábam, utána pedig fájt, így nem volt egyszerű. Az utolsó akcióm után láttam, hogy már csak 44 másodperc van hátra és azt gondoltam, hogy az semmi. Edzéseken tízszer három percet is bírok pihenő nélkül. Nagyon boldog vagyok” – nyilatkozta Nagy Bernadett, aki az is elmondta, hogy általában nagyon izgul, s az ágát látva nem hitte volna, hogy elődöntőbe juthat, azt meg pláne nem, hogy érmet nyerhet.

„Azt gondolom, hogy az U23-as Eb-cím nagy önbizalmat adott, s ezért sem izgultam.”

A magyar női válogatott ezzel az első, a hazai csapat pedig már a negyedik érmét szerezte meg az Eb-n.

A szabadfogásúak közül kedden Muszukajev Iszmail megnyerte a 65 kilósok versenyét, míg a 97 kilogrammos Bajcajev Vlagyiszlav a dobogó második fokára állhatott fel, szerdán pedig Ligeti Dániel harmadik lett nehézsúlyban (125 kg).

Pénteken a kötöttfogásúak is megkezdik a versenyt. A magyarok közül Kecskeméti Krisztián (63 kg), Lévai Zoltán (77 kg), Szilvássy Erik (87 kg), és Vitek Dáriusz (130 kg) lép szőnyegre, majd az esti helyosztókon Dollák Tamara bronzéremért csatázik majd a nők 57 kilogrammos kategóriájában.