Cseh Laci apa lesz, a bajnok már a baba nevét is tudja

Hatalmas a boldogság, Cseh László édesapa lesz. Cseh László és felesége már korábban szeretett volna gyermeket, hét éven át sikertelenül próbálkozott. A gyerekvállalással kapcsolatban elmondták, hogy akár a lombikprogrammal is megpróbálkoznának, ha más nem hozna eredményt. A pár öröme azonban most mindennél nagyobb, már nevet is választott nyáron születendő kislányának, azt azonban még nem árulta el – számolt be a Bors.

Kapcsolódó tartalom

A lap megkereste az egykori úszót, ő azonban babonából csupán szűkszavúan nyilatkozott.

„Való igaz, végre szülők leszünk. Júliusban kislányunk születik majd. Már a nevét is kiválasztottuk, azt azonban egyelőre nem szeretném elárulni” – mondta László, aki feleségével úgy tervezi, hogy a kislányt négy éves korában megtanítja úszni,

azt azonban nem erőlteti majd, hogy mindenképpen sportoljon.

A 112-szeres magyar bajnok úszó 35 évesen, a tokiói olimpia után fejezte be aktív pályafutását. Utolsó száma után a friss olimpiai bajnok ellenfele, a kínai Wang Shun is fejet hajtva tisztelgett előtte.

„Ennyi volt az én időm. Ennyi volt az én versenyzésem. Itt az idő, hogy átváltsak a civil életemre” – mondta a futam után, utalva rá, hogy a továbbiakban a családjára, feleségére akar koncentrálni.

Cseh László ötször szerepelt olimpián, négyről éremmel jött haza, összesen hatszor állt dobogón, 9-szeres világbajnoki résztvevő, nyolc világbajnokságon lett érmes, összesen 13 medált nyert világbajnokságon, kétszer aranyat.

A címlapfotón Cseh László és felesége (Fotó: MTI Fotó: Máthé Zoltán)