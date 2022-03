Három korosztály, három válogatott meccs egy napon az M4 Sporton

Három magyar labdarúgó-válogatott mérkőzést is láthatnak március 29-én az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Európa-bajnoki selejtezőt játszik az U19-es és az U21-es csapat, a felnőtt válogatott pedig felkészülési mérkőzésen lép pályára.

(Fotó: MTVA)

Lengyelország – Magyarország

A találkozók sora március 29-én 16 órától az U21-es válogatott Európa-bajnoki selejtező mérkőzésével indul. Gera Zoltán csapata kedden Lengyelországban lép pályára. Tavaly októberben 2-2-es döntetlent játszott egymással a két együttes, így a mostani összecsapás is szorosnak ígérkezik. Az akkor duplázó Németh András most is a keret tagja, érdemes lesz kiemelten figyelni a Genk támadóját, ugyanis ezen a mérkőzésen is fontos szerep várhat rá.

Magyarország – Törökország

Sorsdöntő mérkőzés vár ezután az U19-es válogatottra, 18 órától mérkőznek meg Törökország korosztályos csapatával az Eb-selejtező elitkörének záró összecsapásában. Mivel az Izrael elleni gól nélküli döntetlent követően Tímár Krisztián csapata legyőzte a skótokat, így ha kedden nyernek Vancsa Zalánék és a gólkülönbségük is a legjobbnak bizonyul, akkor kvalifikálják magukat az U19-es labdarúgó Európa-bajnokságra.

Észak-Írország – Magyarország

A válogatott napot a felnőtt csapat felkészülési mérkőzése zárja, 20:45-től Belfastban lép pályára Marco Rossi együttese Észak-Írország ellen. A nemzeti tizenegy újabb felkészülési mérkőzése ismételten esélyt nyújt rá, hogy a Nemzetek Ligája-sorozatra újabb játékosokkal erősítsék a csapatot.

Mindhárom mérkőzést közvetíti az M4 Sport és az m4sport.hu.

Az M4 Sport és az m4sport.hu kínálata március 29-én:

16:00 Lengyelország–Magyarország, U21-es Eb-selejtező

18:00 Magyarország–Törökország, U19-es Elitkör

20:45 Észak-Írország–Magyarország, felkészülési mérkőzés