Schumacher üzent a hatalmas karambolja után

„Sziasztok, csak szeretném elmondani, hogy rendben vagyok. Köszönöm a kedves üzeneteket. A csapat autóját nagyszerűnek éreztem, erősebben térünk vissza” – írta Schumacher Twitter-bejegyzésében, miután szombaton este kiengedték a helyi kórházból, ahová a baleset után elővigyázatosságból vitték további vizsgálatokra.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏 Thank you for the kind messages. The car felt great @haasf1team , we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN

Annak ellenére, hogy a 23 éves versenyző nem szenvedett sérüléseket, végül mégsem indulhat a vasárnapi dzsiddai futamon. A pilóta csapata, a Haas nem sokkal az időmérő után megerősítette, hogy a versenyen csupán egy autóval indul, amelyet Schumacher csapattársa, Kevin Magnussen vezet – írta a Sky Sports.

Günther Steiner csapatfőnök szerint Schumacher túlságosan is bizonyítani akart, ami kissé kizökkenthette, emiatt következett be a baleset: „Úgy fest, hogy egyszerűen ráment a kerékvetőre, és elveszítette az irányítást. Kiforgott a kereke, ilyenkor nagyon gyorsan történik minden. Ha itt hibázol, nincs tér a menekülésre, közel vannak a falak” – mondta Steiner.

Schumacher végül menetiránnyal szembe fordulva csapódott a betonfalnak, a baleset a hírek szerint 272 km/órás tempónál történt. Az autót hatalmas károk érték, a kerekei is leszakadtak, és mint a mentés közben kiderült, az autó hátsó része (a váltónál) is levált a túlélőcelláról.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.

That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7

— Formula 1 (@F1) March 26, 2022