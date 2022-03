Meglepetés Szaúd-Arábiában: Pérezé a pole pozíció, Schumacher nem indul

Fantasztikus utolsó körével meglepetésre Sergio Pérez, a Red Bull mexikói pilótája szerezte meg a pole pozíciót a Forma–1-es Szaúd-arábiai Nagydíj időmérő edzésén, megelőzve a Ferrari pilótáit, Charles Leclerc-t és Carlos Sainzot. A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton már az edzés első szakaszában, így csak a 16. rajthelyről vághat neki vasárnap a futamnak.

A Red Bull 32 éves pilótájának ez pályafutása első pole pozíciója, amelyet a 215. Forma–1-es futamán szerzett meg. Pérez csapattársa, a címvédő holland Max Verstappen negyedik lett.

„Nagyon különleges nap ez számomra, életem legjobb körét futottam. Úgy érzem, hogy ha még ezer kört megtehetnék, akkor sem lenne esélyem, hogy ezt a köridőt megismételjem”

– mondta boldogan Pérez az edzés után.

Now we can experience the Pole Lap 𝗶𝗻 𝗳𝘂𝗹𝗹 🍿 @SChecoPerez 🇲🇽pic.twitter.com/g6wJHxmkxd — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 26, 2022

A mexikói mellől Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője, az idénynyitó Bahreini Nagydíj győztese startolhat majd. A harmadik helyről a spanyol Carlos Sainz Jr. vághat neki a másik Ferrarival a viadalnak.

Az időmérő edzés első szakaszának (Q1) legnagyobb meglepetése a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton kiesése volt.

A 37 éves brit sztár csak a 16. rajtkockából kezdheti majd meg a futamot – ehhez hasonlóra legutóbb négy és fél éve, a 2017-es Brazil Nagydíjon volt példa, amikor Hamilton a boxutcából kezdte meg a versenyt.

It’s P6 and P16 on the night for the team. There’s still a long race ahead of us tomorrow and you know we’ll be giving it everything. pic.twitter.com/jhY8NMsXQV — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 26, 2022

A kvalifikáció második részében Mick Schumacher (Haas) szenvedett látványos és súlyosnak tűnő balesetet. A Sky televíziós csatorna számításai szerint a legendás hétszeres vb-győztes Michael Schumacher fia 270 km/órás sebességgel csapódott a falnak. Az időmérőt piros zászlóval félbeszakították, a német versenyzőt a pálya kórházába szállították, de mintegy 40 perc múlva kiderült, hogy nincs súlyos sérülése.

Mick Schumachert megfigyelésre és további vizsgálatok elvégzésére a dzsiddai kórházba szállították, az időmérő pedig végül több mint egyórás kényszerszünet után folytatódott.

Az esti órákban a 23 éves Haas-pilóta a Twitteren tett közzé magáról egy képet, hogy tudassa: jól van, és hogy megköszönje az orvosok gondoskodását.

Hi everyone, I just wanted to say that I’m ok🙏

Thank you for the kind messages.

The car felt great @haasf1team, we’ll come back stronger❤️ pic.twitter.com/Mwpy0767kN — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 26, 2022

A Haas istálló este bejelentette, hogy versenyzője nem tud rajthoz állni a vasárnapi futamon, így a dán Kevin Magnussen egymaga képviseli a csapatot a vasárnapi versenyen.

A harmadik edzésszakaszban (Q3) Verstappennek az egyik gyors körén sem sikerült megközelítenie a két Ferrarit, és bár első nekifutásra Sainz volt a gyorsabb, Leclerc pedig a második, a monacói az utolsó körében megelőzte a csapattársát. Ezután haladt át a célvonalon Pérez, aki viszont 25 ezredmásodperccel gyorsabbnak bizonyult Leclerc-nél is, ezzel megszerezte az első rajtkockát.

Az edzésen

Az 50 körös Szaúd-arábiai Nagydíj vasárnap, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik.

A rajtsorrend:

1. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Red Bull)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

2. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

3. sor:

Esteban Ocon (francia, Alpine)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Fernando Alonso (spanyol, Alpine)

Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo)

5. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpha Tauri)

Kevin Magnussen (dán, Haas)