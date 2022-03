Forma-1 a rakétatámadás után: Kiderült, hogy folytatódik-e a versenyhétvége

A pályától húsz kilométerre történt rakétatámadás ellenére a terv szerint folytatódik a Forma–1-es Szaúd-arábiai Nagydíj hétvégéjének programja. A csapatokra vár még egy rendkívüli megbeszélés.

Egy közeli rakétatámadás borzolja a kedélyeket a Forma–1-es Szaúd-arábiai Nagydíjon. A pénteki első szabadedzés idején fekete füst szállt fel a dzsiddai utcai pályától keleti irányba. Egy, a pályától nagyjából 20 kilométerre lévő olajtároló telep borult lángokba, mely a szaúdi állami olajtársaság, az Aramco tulajdonában van. A létesítményben gázolajat és repülőgépek üzemanyagát tárolják – olvasható az M4 Sport oldalán.

Már az első híradások is arról szóltak, hogy jó eséllyel a jemeni húszi lázadók intézhettek újabb támadást a szaúdiak ellen. Az elmúlt években nem voltak ritkák a hasonló merényletek, napokkal a mostani F1-es hétvége előtt több célpont ellen is történtek rakétatámadások vagy támadási kísérletek.

Az AP hírügynökség beszámolója szerint a húszik időközben megerősítették, hogy ők állnak a robbantás hátterében. Egyes híradások szerint más területeken is terveztek hasonló akciót, ám azt sikerült meghiúsítania a helyi védelmi rendszernek. A Bloomberg jelentése szerint a szaúdi állami tévé ellenséges műveletnek nevezte a mostanit.

Az F1 a történtek után azt közölte, még várja a helyi hatóságok hivatalos tájékoztatását. A második szabadedzés előtt az FIA, az F1, a csapatok és a versenyzők közös megbeszélésen gyűltek össze, ahol Stefano Domenicali, a sorozat, valamint Mohammed bin Szulajm, az FIA elnöke adott nekik helyzetjelentést.

Fotó: XPB

Úgy tudni, Domenicali azt közölte a résztvevőkkel, hogy a terv szerint megy tovább a hétvége programja, mivel a helyiek biztosították őket, hogy teljes biztonságban vannak. Emellett jelezték, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is kiemelt figyelmet fordítanak a nagydíj biztonságos lebonyolítására. Később a szervezők megerősítették: „A versenyhétvége programja a tervek szerint megy tovább.” Hozzátették, továbbra is kapcsolatban állnak a helyi hatóságokkal.

A második szabadedzés rajtja a rendkívüli megbeszélés miatt csúszott 15 percet, a csapatok vezetőire helyi idő szerint 22 órakor (magyar idő szerint 20 órakor) vár még egy újabb megbeszélés a sportág vezetőivel.

Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke a Servus TV-nek a második edzés elején azt mondta:

„Biztosított minket a kormány, hogy biztonságos versenyezni. Az edzés után lesz egy újabb megbeszélésünk. Személy szerint én teljesen biztonságban érzem magam. Máskülönben nem lennék itt.”

A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko a német Sky televíziónak elmondta: „Jemenből fenyegetéseket küldtek. A szaúdiaknak van védelmi rendszerük, de a támadást nem tudták meghiúsítani.”

Az osztrák hozzátette, sem normálisnak, sem kellemesnek nem érzik a helyzetet, ám nem ők döntenek arról, hol versenyeznek. Ugyanakkor nem tartja helytelennek, hogy olyan országokba látogatnak, mint Szaúd-Arábia. Kiemelte, ott nem ritkák az efféle fenyegetések, az igazán aggasztó az, hogy ezúttal nem bizonyult hatékonynak a védelmi rendszer. „Nem hagyhatjuk, hogy a terror megfélemlítsen minket” – jegyezte meg.

A német tévénél szakértőként dolgozó korábbi F1-es versenyző, Ralf Schumacher eközben arról beszélt, „nyomasztó” a hangulat a paddockban. Az F1-es futam szervezői a történtek hatására fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be.

„A versenyhétvége programja a terveknek megfelelően folytatódik. Az összes vendégünk biztonsága továbbra is elsődleges ezen a hétvégén, mely prémium versenyzéssel és szórakoztatással szolgál” – állt a promóter közleményében.