Csatlakozott a hadseregéhez, de most elhagyhatja Ukrajnát a világbajnok bokszoló

Uszik, aki az orosz-ukrán háború február 24-ei kirobbanása után csatlakozott az hazája hadseregéhez, engedélyt kapott az ukrán sportminisztertől az ország elhagyására, hogy felkészüljön a közelgő Anthony Joshua elleni világbajnoki címmérkőzésére – számolt be róla a brit The Sun.

Sokáig egyáltalán nem volt biztos, hogy az összecsapásra sor kerül. Miután bokszolótársa, Vaszil Lomacsenko lemondta saját, George Kambosos elleni júniusi címmeccsét, csupán találgatni lehetett, hogy Uszik követi-e a példáját, vagy összecsap Joshuával a ringben.

Egy névtelen forrás azonban kedden késő este azt nyilatkozta a The Sun sportrovatának, hogy az ukrán bokszoló európai edzőtáborba utazik. Ha a lap értesülése igaznak bizonyul, az zöld utat ad a Joshua elleni gigamérkőzésnek, amelyet valamikor június folyamán rendezhetnek meg.

WBA, IBF, WBO, and IBO world heavyweight champion Oleksandr Usyk left Ukraine to prepare for a rematch with Britain’s Anthony Joshua, — Ukrainian Minister of Sports Vadym Huttsait.

Earlier, Usyk joined the Territorial Defense to resist the Russian invasion pic.twitter.com/Z2O5yloN2i

— Hromadske Int. (@Hromadske) March 23, 2022