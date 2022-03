Polgár Judit nagyon jó bulinak nevezte a világ első interaktív közösségi sakk szimultánját

Nagyon jó bulinak, igazi élménynek nevezte Polgár Judit a világ első interaktív közösségi sakk szimultánját, melyet minden idők legjobb női sakkozója és a dubaji világkiállítás magyar pavilonja közös akciójaként rendeztek meg vasárnap.

A „Polgár Judit vs The World” elnevezésű eseményen a magyar sakkozó 11 táblás online szimultánon tíz híres – összesen hatmilliós táborral rendelkező – influenszerrel, illetve azok közösségével játszott és volt még egy „világtábla” is.

„Azt hiszem, azoknak, akik részesei voltak, nagyon jó buli és egy élmény volt, igaz, hosszú órákon keresztül játszódott, kilenc órán át tartott” – mesélte Polgár Judit kedden az M4 Sport Sporthíradó című műsorában.

A “világtáblán” több mint 1600 ellenfele volt, ők szavaztak és mindig a legtöbb javaslatot kapott lépést húzták meg. Másik tíz táblán az ellenfelei a közösségükön belül, a saját csatornájukon keresztül egyeztették a lépéseket.

Igazodva a nemzetközi szövetség, a FIDE „2022 – A nők éve” elnevezésű kezdeményezéséhez, az egyik influenszertáblán női közösség tagjai mérkőztek meg Polgár Judittal, és volt olyan is, melyen csak gyerekek sakkoztak.

A nők sakkját illetően hangsúlyozta, mindig arra biztatja az edzőket és a szülőket, hogy a lányoktól ugyanazt a teljesítményt várják el, mint a fiúktól, és akkor – amint azt leszögezte – a későbbiekben sokkal magasabb teljesítményt is fognak nyújtani.

Polgár Judit kiemelte: nagyon izgalmas volt ennyi emberrel együtt gondolkodni órákon keresztül úgy, hogy a partnereknek ehhez nem kellett sehova elutazniuk.

„Az is nagyon fontos nekem, hogy megértsük: a sakk több mint sport, és nemcsak az oktatásban tudjuk használni pozitívan, hanem közösségépítésre is egy olyan játék, amiben tényleg tartalmasan tudunk benne lenni” – vélekedett.