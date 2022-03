A Real Madriddal találkozik a címvédő Chelsea

A címvédő Chelsea a 13 diadalával rekorder Real Madridot kapta ellenfélül a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének pénteki sorsolásán.

A Nyonban tartott eseményen az is kiderült, hogy az első mérkőzést a Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató angol csapat játssza hazai pályán. A két csapat párharcának tovább jutójára a négy között is igazi rangadó vár, mert a fináléba kerülésért a Manchester Cityvel vagy az Atlético Madriddal kell megküzdenie. Ez azt is jelenti, hogy összejöhet egy angol vagy egy madridi elődöntő.

A másik ágon a 16 éve elődöntős Villarreal a sorozat egyik nagy esélyese, a Bayern München ellen ismételhetné meg története eddigi legnagyobb sikerét, míg a Benfica a Liverpoollal csap össze a négy közé jutásért.

A negyeddöntő első mérkőzéseit április 5-6-án rendezik, a visszavágókra egy héttel később kerül sor. Az elődöntő mérkőzései április 26-27-én és május 3-4-én lesznek. A május 28-i finálé házigazdája pedig Párizs lesz.

A negyeddöntő párosítása:

Chelsea (angol)-Real Madrid (spanyol)

Manchester City (angol)-Atlético Madrid (spanyol)

Villarreal (spanyol)-Bayern München (német)

Benfica (portugál)-Liverpool (angol)

Az elődöntő párosítása: