Bahreini Nagydíj - Színesebb lehet az új érában a Verstappen–Hamilton párharc

Az átfogó szabálymódosítások miatt jelentős mértékben átépített versenyautók színre lépésével izgalmasnak tűnik a Forma-1-es világbajnokság hétvégén rajtoló 73. szezonja, amely egy új éra kezdete, és vélhetően nem csak a címvédő Max Verstappen hétszeres világbajnok Lewis Hamilton elleni csatájáról szól majd.

A sportágban a téli szünet során személycserék történtek, a sok vitát kiváltott tavalyi szezonzáró nyomán menesztették például Michael Masi addigi versenyigazgatót, akinek feladatait szétosztották, mostantól már két versenyigazgató lesz, munkájukat pedig tanácsadók segítik. A 2021-es esztendő zárásakor a szakértők és a szurkolók egy része is úgy érezte, hogy Hamiltont megfosztották nyolcadik vb-címétől, miután Verstappen az Abu-Dzabi Nagydíj utolsó körében előzte meg riválisát, ehhez azonban az azt megelőző biztonsági autós szakasz során hozott versenybírói döntésekre is szükség volt.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) élén decemberben szintén váltás történt, Jean Todt addigi elnök helyét a dubaji Mohammed ben Szulajem vette át, Masi menesztése és az új versenyigazgatási rendszer kialakítása pedig már az ő irányításával ment végbe.

A tavalyi vb-címért küzdő főszereplők az idén is harcban lehetnek a végső diadalért, ám az egyelőre még nem teljesen világos, hogy a szabályváltoztatások nyomán szemmel láthatóan komoly áttervezésen átesett versenyautók közül melyik lesz a legesélyesebb a győzelmekre.

A téli tesztelések során úgy tűnt, hogy jó helyzetben van a Red Bull, amellyel Verstappen megvédené a címét, feljött viszont a Ferrari, miközben a Mercedesnél még bizonytalanok abban, hogy autójukkal fel tudják-e venni a versenyt a legjobbakkal.

A 24 éves holland címvédő lecserélte választott rajtszámát, és a világbajnoknak járó 1-essel áll rajthoz, segítője pedig az idén is a tavaly ebben a szerepkörben remekül teljesítő mexikói Sergio Pérez lesz.

Hamilton közben ambiciózus, fiatal csapattársat kapott a szintén brit George Russell személyében. A 24 esztendős versenyző az elmúlt két évben a Williams volánja mögött többször is megmutatta, hogy nem véletlenül figyelt fel rá már korábban a Mercedes, amely tavaly látta elérkezettnek az időt arra, hogy a finn Valtteri Bottas helyére ültesse felfedezettjét. A sorozatban nyolc konstruktőri világbajnoki címet nyerő, ezzel már rekorder német istálló az idén kilencedik alkalommal diadalmaskodna a csapatok pontversenyében.

A Red Bull és a Mercedes csatájába a Ferrari szólhat bele jó eséllyel, az olaszok ugyanis a szakértők és a riválisok szerint is kiválóan fejlesztettek 2022-re, megoldásaikkal jól alkalmazkodtak a szabálymódosítások adta keretekhez, és újra képesek lehetnek harcolni a futamgyőzelmekért. A maranellói alakulatra rá is férne a siker, 2019 óta ugyanis egyetlen versenyen sem volt képes nyerni, világbajnoki címet pedig 2008 óta nem szerzett.

A Ferrari sikereinek két kovácsa a monacói Charles Leclerc, valamint a spanyol Carlos Sainz Jr. lehet, ugyanakkor a szezon előtti tesztek alapján az ausztrál Daniel Ricciardót és a brit Lando Norrist foglalkoztató McLaren is ott lehet az élmezőnyben.

A versenynaptárat eredetileg rekordot jelentő 23 futammal tervezték meg a Forma-1 irányítói, Oroszország ukrajnai háborúja miatt viszont a szeptember 25-re tervezett szocsi viadalt törölték.

Sőt, a szerződést is felbontották a 2014-es téli olimpia létesítményei köré épített versenypályával. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy Szocsi helyett melyik helyszínen rendeznek még viadalt az idén. Az viszont már korábban eldőlt, hogy a tavaly kísérleti jelleggel bevezetett sprintfutamos hétvégék közül az idén is rendeznek hármat, mégpedig a tervek szerint Imolában, Spielbergben, valamint Sao Paulóban.

A mezőny egyetlen újonca a kínai Csou Kuan-jü, aki az Alfa Romeo színeiben mutatkozik be az F1-ben, csapattársa pedig a Mercedestől távozott Bottas lesz. A thaiföldi Alexander Albon egy év szünet után tér vissza az autósport elitkategóriájába, mégpedig a Williamsnél. A másik nagy visszatérő a dán Kevin Magnussen, akinek tulajdonképpen az ukrajnai háború ágyazott meg, az egyesült államokbeli Haas istálló ugyanis a konfliktus kirobbanása után felbontotta a szerződést orosz versenyzőjével, Nyikita Mazepinnel, helyére pedig a 119 F1-es futammal rendelkező, 29 esztendős Magnussent igazolta le. A dán pilóta csapattársa a legendás hétszeres vb-győztes német Michael Schumacher fia, Mick lesz.

A Forma-1-es mezőny július végén látogat el Magyarországra, a Hungaroringen – Bahreinhez hasonlóan – a Forma-2-esek és a Forma-3-asok is versenyeznek majd. Utóbbi kategóriában a tavalyi évhez hasonlóan az idén is lesz magyar érdekeltség, Tóth László a cseh Charouz Racing System színeiben indul az F3-as sorozatban, így a bahreini idénynyitón is részt vesz.

A Forma-1-es Bahreini Nagydíj időmérő edzését – magyar idő szerint – szombaton 16 órakor rendezik, az 57 körös futamra pedig vasárnap 16 órakor kerül sor.

A címlapfotó illusztráció.